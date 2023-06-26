Знищили плацдарм на каналі Сіверський Донець – Донбас: 3 ОШБр провела наступ в районі Бахмута (відео)

Локацію ворог розглядав для проведення наступальних дій, а також з цього плацдарму намагався завадити просуватися українським військам, які можуть оточити Бахмут.

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Бійці 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України провели наступальні дії в районі Бахмута та знищили плацдарм російських військ на одному з боків каналу Сіверський Донець — Донбас. Відео опублікував у Telegram майор ЗСУ Максим Жорін.

Він розповів, що основним завдання було ліквідувати плацдарм, який російські окупанти організували на одному з боків каналу Сіверський Донець. Локацію ворог розглядав для проведення наступальних дій. Утримання цієї території росіянами не дозволяло й просуватися українським військам, які можуть оточити Бахмут.

Він зазначив, що операція була дуже важкою. Усю добу точилися надзвичайно непрості бої, в яких бійці 1 механізованого батальйону 3-ої штурмової показали силу духу та високий професійний рівень. Завдяки їхнім діям вдалось повністю зруйнувати плани російських загарбників.

3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ у війні з Росією

Бійці 3 ОШБр беруть участь в активних бойових діях поблизу Бахмута. Вони регулярно знищують особовий склад і техніку ворога. У 3 ОШБр 20 червня заявили, що провели успішні дії в районі міста. За їхніми словами, ініціатива поблизу населеного пункту перейшла саме до 3-ої окремої штурмової бригади, а відсутність "м'ясних хвиль" росіян полегшує наступ українським військам. Внаслідок просування Сил оборони України вдалося захопити в полон значну кількість окупантів. Російські військові дивувалися, що отримують необхідне забезпечення у полоні.

У квітні у 3-й ОШБр застосували танки по російської армії поблизу Бахмута. Екіпажі бронетехніки провели стрільбу по відповідних цілях на пагорбах та у лісосмузі. Вогонь українські захисники вели з далекої відстані, тому ефективність могла бути низькою, але завдяки професійним навичками вдалося знищити ворогів.

Нагадаємо, 6 червня бійці 3-ї ОШБр знищили склад з БК росіян під Бахмутом. Українські захисники виявляють склад із боєприпасами РФ і знищують його одним пострілом зі 120-мм міномету.