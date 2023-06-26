Моральный дух пошатнулся: Украине стоит воспользоваться мятежом Пригожина, - чешский аналитик

Полковник Генштаба чешской армии в запасе Петраш считает, что сейчас все усилия военного командования РФ будут направлены на восстановление боевого духа российских солдат

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Зденек Петраш, аналитик по вопросам безопасности из Университета обороны, считает, что неудавшийся мятеж "Вагнера" приведет к упадку морального духа российских военных. Украинское руководство должно воспользоваться этим в ходе продолжающегося контрнаступления, пока россияне не оправились, сообщает 420on.

Зденек Петраш не считает, что ситуация, возникшая в отношениях между Пригожиным и кремлевским руководством, попыткой государственного переворота или предвестником гражданской войны. "Можно было бы назвать это мятежом, но учитывая, что группа "Вагнера" не является составной частью российской армии и, следовательно, не подчиняется прямому военному командованию, понятие военного мятежа, который рассматривался бы военным судом по соответствующим законам, не может быть использовано", — заявил аналитик.

По его мнению, сейчас все усилия российского военного командования будут направлены на восстановление боеспособности войск на украинском фронте, в том числе и в отношении боевого духа, по которому, возможно, нанесен большой удар этим актом.

"Украинская сторона может воспользоваться этим, чтобы нанести быстрый и решительный удар. Однако здесь все будет зависеть от оперативной оценки всей ситуации, концентрации сил и средств в определенном месте и их эффективного развертывания. Ближайшие часы и дни покажут, удастся ли украинской армии добиться успеха до того, как российская сторона оправится", — сообщил Петраш.

Кто такой Зденек Петраш?

Зденек Петраш — полковник Генштаба чешской армии в запасе, аналитик по вопросам безопасности Университета обороны в Брно.

26 июня Фокус писал о том, что Пригожин впервые высказался о неудавшемся мятеже в РФ. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поделился новыми подробностями военного мятежа, который произошел в России на выходных и ответил на вопросы, которые остались без ответов.

Напомним, 26 июня сообщалось, что в российских городах снова заработали вербовочные центры в ЧВК "Вагнер". Это происходит несмотря на то, что после мятежа Пригожина в субботу вся символика "вагнеровцев" была уничтожена.