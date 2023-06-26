Моральний дух похитнувся: Україні варто скористатися заколотом Пригожина, — чеський аналітик

Полковник Генштабу чеської армії в запасі Петраш уважає, що зараз усі зусилля військового командування РФ будуть спрямовані на відновлення бойового духу російських солдатів

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Зденек Петраш, аналітик з питань безпеки з Університету оборони, вважає, що невдалий заколот "Вагнера" призведе до занепаду морального духу російських військових. Українське керівництво має скористатися цим під час триваючого контрнаступу, поки росіяни не оговталися, повідомляє 420on.

Зденек Петраш не вважає, що ситуація, яка виникла у відносинах між Пригожиним і кремлівським керівництвом, є спробою державного перевороту або передвісником громадянської війни. "Можна було б назвати це заколотом, але з огляду на те, що група "Вагнера" не є складником російської армії, а отже, не підпорядковується прямому військовому командуванню, поняття військового заколоту, який розглядався б військовим судом за відповідними законами, не може бути використано", — заявив аналітик.

На його думку, зараз усі зусилля російського військового командування будуть спрямовані на відновлення боєздатності військ на українському фронті, зокрема й щодо бойового духу, по якому, можливо, завдано великого удару цим актом.

"Українська сторона може скористатися цим, щоб завдати швидкого і рішучого удару. Однак тут усе залежатиме від оперативної оцінки всієї ситуації, концентрації сил і засобів у певному місці та їхнього ефективного розгортання. Найближчі години та дні покажуть, чи вдасться українській армії досягти успіху до того, як російська сторона оговтається", — повідомив Петраш.

Хто такий Зденек Петраш?

Зденек Петраш — полковник Генштабу чеської армії в запасі, аналітик з питань безпеки Університету оборони в Брно.

26 червня Фокус писав про те, що Пригожин уперше висловився про невдалий заколот у РФ. Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поділився новими подробицями військового заколоту, який стався в Росії на вихідних і відповів на запитання, які залишилися без відповідей.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що в російських містах знову запрацювали вербувальні центри в ПВК "Вагнер". Це відбувається попри те, що після заколоту Пригожина в суботу всю символіку "вагнерівців" було знищено.