В РФ хотят остановить контрнаступление ВСУ любой ценой из-за моральной травмы, — Маляр

По словам замминистра обороны Анны Маляр, россияне будут подрывать дамбы, минировать поля, проводить диверсии и информационные атаки, чтобы остановить украинские войска.

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Российские войска хотят остановить контрнаступление ВСУ любой ценой, так как не могут смириться с утратой ранее захваченный территорий. Для россиян это психологическая травма. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр у себя в Telegram.

"Задача РФ сейчас – остановить наше наступление любой ценой. Подрывом дамб, заминированием полей, непрерывными обстрелами, диверсиями, информационным нагнетанием и даже ядерной риторикой. Это задача – максимум", — сказала она.

По ее словам, минимальной задачей для ВС РФ является торможение украинских войск, чтобы подготовить свои силы к наступлению.

Маляр отметила, что россияне психологически легче переносят неудачные наступления, чем удачные контрнаступления Украины. Потеря захваченных земель для них – это извечная ментальная травма. Она их демотивирует и сильно деморализует.

"Они потом сами не соберут свое войско, потому что бойцы, как в Харьковской области, начнут массово отказываться выполнять приказы. Итак, мы должны понимать это. Нашим войскам сейчас действительно тяжело. Очень", — заявила Маляр.

Несмотря на это, как заявила чиновница, Силы обороны уверенно продвигаются вперед.

Напомним, что Анна Маляр говорила, что российские текущие потери в 8 раз выше, чем у ВСУ. По ее словам, российские войска пытались продвигаться на 5 направлениях, а ВСУ наступают на юге и востоке Украины.

Кроме того, 21 июня Маляр назвала самое сложное направление на фронте. Так, ожесточенные бои продолжаются на Лиманском направлении, однако ВСУ, несмотря на вражеские штурмы, имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.