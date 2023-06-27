"Упустили момент": росСМИ обвинили ФСБ и силовиков в организационном крахе во время мятежа

По мнению экспертов, любая служба безопасности должна получить предварительную информацию о восстании, предотвратить его и вовлечь другие органы в сотрудничество. Однако в России этого не произошло.

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Награждение военных и силовиков за предотвращение попытки ЧВК "Вагнер" свергнуть Владимира Путина было считано многими экспертами необоснованным, а работу силовых структур они оценили на низком уровне. Об этом 26 июня пишет российское медиа The Moscow Times.

По мнению российских юристов, предотвращение восстания является прямой обязанностью ФСБ.

"Именно ФСБ упустила момент", — говорит международный адвокат Сергей Голубок.

Он указывает, что вооруженное восстание по закону относится к юрисдикции ФСБ, и именно поэтому против Пригожина было возбуждено уголовное дело. Задача службы безопасности состоит в том, чтобы заранее получить информацию о восстании, предотвратить его и привлечь другие ведомства к сотрудничеству.

Юрист правозащитной организации "Первый отдел" Евгений Смирнов подтверждает, что именно ФСБ несет ответственность за обеспечение внутренней безопасности страны. По его словам, за последние несколько десятилетий ведомство превратилось в спецслужбу с неограниченными полномочиями. Однако, как отмечает эксперт, после начала восстания основную роль должна была сыграть уже Росгвардия.

"Министерство обороны также имеет полномочия применять свои силы внутри страны", — добавляет Смирнов.

Военный эксперт Павел Лузин отмечает, что не только ФСБ, но и многие другие ведомства не справились со своими обязанностями в отношении ЧВК "Вагнер".

"Охранная рота штаба Южного федерального округа обязана была защищать охраняемый объект и для этого у нее есть оружие. Если они не защищали его, значит, либо был приказ не вмешиваться, либо должны быть лишены должности несколько командиров В итоге командующий Южным военным округом, где посторонние без боя захватили штаб, находится в очень странном положении", — отметил Лузин.

Эксперт добавил, что все остальные ведомства поступили точно так же. Однако если у них не было специального приказа не вмешиваться, то это говорит о полном организационном крахе в силовых структурах РФ, добавил Лузин

"Мы точно знаем, что у полиции в Ростове есть план "Крепость" — самим уйти в сторону и ни во что не вмешиваться", — заявил российский эксперт.

Напомним, 27 июня Александр Лукашенко, глава Беларуси, поделился информацией о контакте с президентом России Владимиром Путиным во время военного мятежа Евгения Пригожина и о том, как он якобы уговорил его развернуть колонны.

Ранее, 26 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к "вагнеровцам", комментируя события военного мятежа. Глава Кремля предложил им заключить контракты с Минобороны России.