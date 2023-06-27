"Упустили момент": росЗМІ звинуватили ФСБ і силовиків в організаційному краху під час заколоту

На думку експертів, будь-яка служба безпеки повинна отримати попередню інформацію про повстання, запобігти йому і залучити інші органи до співпраці. Однак у Росії цього не сталося.

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Нагородження військових і силовиків за запобігання спробі ПВК "Вагнер" повалити Володимира Путіна багато експертів вважали необґрунтованим, а роботу силових структур вони оцінили на низькому рівні. Про це 26 червня пише російське медіа The Moscow Times.

На думку російських юристів, запобігання повстанню є прямим обов'язком ФСБ.

"Саме ФСБ проґавила момент", — каже міжнародний адвокат Сергій Голубок.

Він вказує, що збройне повстання за законом належить до юрисдикції ФСБ, і саме тому проти Пригожина було порушено кримінальну справу. Завдання служби безпеки полягає в тому, щоб заздалегідь отримати інформацію про повстання, запобігти йому і залучити інші відомства до співпраці.

Юрист правозахисної організації "Первый отдел" Євген Смирнов підтверджує, що саме ФСБ несе відповідальність за забезпечення внутрішньої безпеки країни. За його словами, за останні кілька десятиліть відомство перетворилося на спецслужбу з необмеженими повноваженнями. Однак, як зазначає експерт, після початку повстання основну роль мала відіграти вже Росгвардія.

"Міністерство оборони також має повноваження застосовувати свої сили всередині країни", — додає Смирнов.

Військовий експерт Павло Лузін зазначає, що не тільки ФСБ, а й багато інших відомств не впоралися зі своїми обов'язками щодо ПВК "Вагнер".

"Охоронна рота штабу Південного федерального округу зобов'язана була захищати об'єкт, що охороняється, і для цього в неї є зброя. Якщо вони не захищали його, отже, або був наказ не втручатися, або мають бути позбавлені посади кілька командирів У підсумку командувач Південним військовим округом, де сторонні без бою захопили штаб, перебуває в дуже дивному становищі", — зазначив Лузін.

Експерт додав, що всі інші відомства вчинили точно так само. Однак якщо у них не було спеціального наказу не втручатися, то це свідчить про повний організаційний крах у силових структурах РФ, додав Лузін

"Ми точно знаємо, що в поліції в Ростові є план "Фортеця" — самим піти вбік і ні в що не втручатися", — заявив російський експерт.

Нагадаємо, 27 червня Олександр Лукашенко, очільник Білорусі, поділився інформацією про контакт із президентом Росії Володимиром Путіним під час військового заколоту Євгена Пригожина і про те, як він нібито вмовив його розвернути колони.

Раніше, 26 червня, президент Російської Федерації Володимир Путін звернувся до "вагнерівців", коментуючи події військового заколоту. Глава Кремля запропонував їм укласти контракти з Міноборони Росії.