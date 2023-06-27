"И встречи просить не буду": Пригожин отказался от требований отставки Шойгу, – Лукашенко

Белорусский политик, по его словам, предложил главарю мятежников не озвучивать неисполнимые требования.

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После нескольких раундов переговоров основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы отказался от всех своих требований, из-за которых он поднял мятеж. Об этом Александр Лукашенко заявил 27 июня на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, сообщает БЕЛТА.

"Он мне сказал: "Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду", я говорю: "Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое", – сказал Лукашенко.

По его словам, следующим условием, о выполнении которого он договорился с главарем наемников, была остановка дальнейшего движения колонны мятежников на Москву. Также белорусский политик рассказал, что предупреждал Пригожина о недопустимости кровопролития.

""Евгений, никакого кровопролития. Как только ты нарочно (ненарочно) убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, – все, никаких с тобой переговоров не будет и я с тобой разговаривать не буду". Он мне поклялся. У нас, говорит, такой цели нет, и я вам клянусь, что этого не будет", – пояснил Лукашенко.

Напомним, ранее 27 июня Александр Лукашенко рассказал, как с ним связался президент России Владимир Путин во время бунта Евгения Пригожина, главы российской ЧВК "Вагнер".

26 июня Евгений Пригожин впервые прокомментировал неудавшийся военный мятеж в России. Глава ЧВК "Вагнер" предоставил новые детали произошедшего инцидента и ответил на ранее неразрешенные вопросы.