"Это исторические вопросы": Китай не против выхода Украины к границам 1991 года, – посол КНР

Китайский дипломат Фу Цун заявил, что не видит причин не поддерживать цель Киева вернуть контроль над всеми своими территориями, включая Крым.

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Представитель Китая в Европейском союзе Фу Цун заявил, что его страна относится с уважением к территориальной целостности всех государств. Об это пишет издание Al Jazeera 27 июня.

Сообщается, что китайский посол озвучил позицию Пекина касательно возвращения Украиной всех оккупированных территорий, в том числе Крымского полуострова. Высокопоставленный дипломат заявил, что не видит причин не поддерживать цель Киева выйти на границы 1991 года.

"Не понимаю, почему бы и нет", — сказал Фу Цун журналистам.

По словам представителя Китая в Евросоюзе, Пекин уважает территориальную целостность всех стран.

"Как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и именно за это мы выступаем", — заявил дипломат.

В публикации также говорится, что за исключеним Фу Цуна, китайские официальные лица предпочитают воздерживаться от публичных комментариев касательно аннексии Российской Федерацией территорий Украины.

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