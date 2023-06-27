В Крыму появилась новая база обеспечения военных РФ, – "Схемы" (фото, видео)

Вблизи нового объекта оккупантов находятся железнодорожная станция и аэродром, где базируются бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25.

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Спутник Planet Labs зафиксировал новую базу обеспечения ВС РФ на территории села Широкое вблизи Симферополя, на которой расположены казармы и сотни грузовиков, внедорожников и автоцистерн, перевозящих топливо. Об этом пишут "Схемы".

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, это может свидетельствовать о расширении присутствия ВС РФ во временно оккупированном Крыму, поскольку подразделения, отвечающие за материально-техническое обеспечение, обычно разворачивают вместе с боевыми частями. Штатный состав такой бригады – приблизительно две тысячи человек.

Аналитики "Схем" выяснили, что развертывание базы в этом месте стартовало еще в марте 2023 года, а до этого там было фермерское хозяйство.

Журналисты подчеркнули, что вблизи нового объекта оккупантов в Широком находится железнодорожная станция, а в поселке Гвардейское, также неподалеку – расположен аэродром, где базируются бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25, которые используются в войне против Украины.

Также "Схемы" идентифицировали подразделение, расположенное в Широком. Это – 101 отдельная бригада материально-технического обеспечения (ОбМТЗ). Местом дислокации воинской части является город Уссурийск Приморского края РФ.

Кроме того, расследователи вышли на связь с 26-летним военным РФ Кириллом Бышковым, который внесен в базу "Миротворец". Он рассказал, что действительно служит в 101 бригаде и сейчас находится в оккупированном Крыму.

Напомним, 27 июня в пресс-службе Центра национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты используют гражданскую портовую инфраструктуру в Крыму в военных целях.

Ранее в этот же день стало известно, что на оккупированном полуострове партизаны повредили железнодорожные пути в Кировском районе, усложнив логистику врагу. Из-за повреждения путей на этом участке железной дороги остановлено движение поездов.