У Криму з'явилася нова база забезпечення військових РФ, — "Схеми" (фото, відео)

Поблизу нового об'єкта окупантів розташовано залізничну станцію та аеродром, де базуються бомбардувальники Су-24М і штурмовики Су-25.

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Супутник Planet Labs зафіксував нову базу забезпечення ЗС РФ на території села Широке поблизу Сімферополя, на якій розташовано казарми та сотні вантажівок, позашляховиків і автоцистерн, що перевозять паливо. Про це пишуть "Схеми".

На думку військового експерта Михайла Жирохова, це може свідчити про розширення присутності ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму, оскільки підрозділи, які відповідають за матеріально-технічне забезпечення, зазвичай розгортають разом із бойовими частинами. Штатний склад такої бригади — приблизно дві тисячі осіб.

Аналітики "Схем" з'ясували, що розгортання бази в цьому місці стартувало ще в березні 2023 року, а до цього там було фермерське господарство.

Журналісти наголосили, що поблизу нового об'єкта окупантів у Широкому розташовано залізничну станцію, а в селищі Гвардійське, що також неподалік, — розташовано аеродром, де базуються бомбардувальники Су-24М і штурмовики Су-25, які використовуються у війні проти України.

Також "Схеми" ідентифікували підрозділ, розташований у Широкому. Це — 101 окрема бригада матеріально-технічного забезпечення (ОбМТЗ). Місцем дислокації військової частини є місто Уссурійськ Приморського краю РФ.

Крім того, розслідувачі вийшли на зв'язок із 26-річним військовим РФ Кирилом Бишковим, якого внесено до бази "Миротворець". Він розповів, що справді служить у 101 бригаді та зараз перебуває в окупованому Криму.

Нагадаємо, 27 червня у пресслужбі Центру національного спротиву повідомили, що російські окупанти використовують цивільну портову інфраструктуру в Криму у військових цілях.

Раніше цього ж дня стало відомо, що на окупованому півострові партизани пошкодили залізничні колії в Кіровському районі, ускладнивши логістику ворогу. Через пошкодження колій на цій ділянці залізниці зупинено рух поїздів.