Пресс-секретарь Кремля решил опровергнуть слова Владимира Путина о выделении средств для операций наемников. По его словам, компания занималась своим бизнесом, к которому государство якобы не имеет отношения.

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Российская Федерация не имела отношение к бизнесу ЧВК "Вагнер" на территории Африки и деньги на формирование не выделялись. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщают росСМИ 28 июня.

По его словам, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин самостоятельно занимался формированием и страна якобы никак не принимала в этом участия. При этом, ранее Владимир Путин утверждал, что деньги выделялись из бюджета.

"Дело в том, что у компании там был самостоятельный бизнес, и к этому бизнесу государство не имело никакого отношения. Вчера президент Путин говорил о достаточно значительных денежных суммах, которые выделялись по линии министерства обороны, он называл эти цифры, но компания занималась своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения", — говорится в сообщении.

Прокомментировать эту тему Дмитрий Песков решил из-за санкций США. Дело в том, что их ввели против одного физического и четырех юридических лиц за связи с Евгением Пригожиным, но россияне отрицают любое финансирование операций ЧВК "Вагнер".

К слову, ранее президента африканской республики Фидель Гуанджика в интервью изданию Financial Times утверждал, что в том случае, если наемники из ЧВК "Вагнер" покинут территорию страны, тогда Российская Федерация может отправить любую другую группировку, которая якобы будет обеспечивать безопасность в стране.

"Если Москва решит их отозвать и прислать нам "Бетховенов" или "Моцартов", а не вагнеровцев, они у нас будут",— говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня стало известно о том, что ЧВК "Вагнер" полностью содержалась за счет государства. По словам Владимира Путина, с мая 2022 года ЧВК "Вагнер" получила 86 миллиардов рублей, а компания "Конкорд" — 80 миллиардов рублей.