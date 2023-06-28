Росія непричетна до фінансування бізнесу ПВК "Вагнер" в Африці, — Пєсков

Прессекретар Кремля вирішив спростувати слова Володимира Путіна про виділення коштів для операцій найманців. За його словами, компанія займалася своїм бізнесом, до якого держава нібито не має стосунку.

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Російська Федерація не мала стосунку до бізнесу ПВК "Вагнер" на території Африки, і гроші на формування не виділяли. Про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ 28 червня.

За його словами, глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин самостійно займався формуванням і країна нібито ніяк не брала в цьому участі. При цьому, раніше Володимир Путін стверджував, що гроші виділялися з бюджету.

"Річ у тім, що у компанії там був самостійний бізнес, і до цього бізнесу держава не мала жодного стосунку. Учора президент Путін говорив про досить значні грошові суми, які виділялися за лінією міністерства оборони, він називав ці цифри, але компанія займалася своїм бізнесом, який не має до держави жодного стосунку", — ідеться в повідомленні.

Прокоментувати цю тему Дмитро Пєсков вирішив через санкції США. Річ у тім, що їх запровадили проти однієї фізичної та чотирьох юридичних осіб за зв'язки з Євгеном Пригожиним, але росіяни заперечують будь-яке фінансування операцій ПВК "Вагнер".

До слова, раніше президент африканської республіки Фідель Гуанджика в інтерв'ю виданню Financial Times стверджував, що в тому разі, якщо найманці з ПВК "Вагнер" залишать територію країни, тоді Російська Федерація може відправити будь-яке інше угруповання, яке нібито забезпечуватиме безпеку в країні.

"Якщо Москва вирішить їх відкликати і надіслати нам "Бетховенів" або "Моцартів", а не вагнерівців, вони в нас будуть",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня стало відомо про те, що ПВК "Вагнер" повністю утримувалася коштом держави. За словами Володимира Путіна, з травня 2022 року ПВК "Вагнер" отримала 86 мільярдів рублів, а компанія "Конкорд" — 80 мільярдів рублів.