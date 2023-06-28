"Тело полностью обгорело": отец сбитого "Вагнером" пилота заявил о поддержке решения Путина

Как пишут российские журналисты, отец погибшего считает, что раз президент России Владимир Путин распорядился закрыть дело в отношении Евгения Пригожина, значит это "справедливо".

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Андрей Бабаев, отец летчика Кирилла Бабаева, который предположительно находился в сбитом "вагнеровцами" вертолете во время мятежа 23-24 июня, предположил, что тело его сына не могли идентифицировать из-за полного выгорания. Он также сообщил, что никто из членов частной военной компании "Вагнер" не принес ему извинений. Об этом 28 июня пишет российское медиа Astra.

Примечательно, что отец погибшего летчика, тем не менее, считает закрытие уголовного дела против руководителя ЧВК Евгения Пригожина справедливым.

"Если дело было закрыто по решению президента, то это справедливо. Расследование еще не завершено, и в настоящее время проводится военное расследование по факту гибели моего сына. Члены ЧВК не предоставили мне никаких извинений. Я узнал о смерти сына из социальных сетей в 10 вечера в субботу, а представители командования официально сообщили о гибели Кирилла уже перед обедом", – рассказал Андрей Бабаев.

Кирилл Бабаев, погибший летчик Фото: Astra

Он также отметил, что сам не участвовал в процедуре идентификации тела сына. Похороны Кирилла Бабаева прошли с закрытым гробом.

"Мне не дали возможности идентифицировать тело, так как сказали, что опознавать нечего. Они полностью сгорели, они были сбиты и упали с большой высоты. Идентификация была проведена представителями военной части на основе того, что они увидели и документов, найденных на месте происшествия. Похороны состоялись сегодня. Гроб был закрытый. В результате погибли три члена экипажа, включая моего сына. Командир выжил, но находится в плохом состоянии. Мой сын берег нас, никогда не рассказывал о своей службе", – сказал отец летчика.

Издание также отмечает, что 25 июня один из друзей Кирилла Бабаева опубликовал некролог.

"23 июня в ходе выполнения боевой задачи погиб мой старый товарищ и хороший друг Кирилл Бабаев. С самого детства он мечтал стать военным и защищать свою родину. В школе он был примером мужества, силы воли и духа для всех. Получив золотую медаль, Кирилл поступил в одно из лучших военных училищ, чтобы стать пилотом вертолета. Сразу после получения офицерского звания он отправился на фронт. В сложнейших условиях он выполнил свою боевую задачу, но будет награжден посмертно", – написал друг.

При этом в некоторых российских сообществах, связанных с военной тематикой, утверждают, что вертолет Вооруженных сил России, на борту которого находился Бабаев-младший, был сбит в Луганской области, отмечают российские журналисты.

28 июня в сети распространили видео, на котором показаны погибшие члены экипажа российского самолета Ил-22, сбитого наемниками ЧВК "Вагнер" во время мятежа, организованного Евгением Пригожиным.

Ранее, 25 июня, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя причины уничтожения самолета Ил-22 с десятью пилотами на борту, заявил, что это был эксцесс исполнения, так как "дурак ПВОшник все сбивал".