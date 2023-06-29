Угроза для западной техники: ВС РФ начали чаще применять БПЛА "Ланцет", – СМИ

Как отмечают журналисты, дешевые российские беспилотники могут наносить существенный вред дорогостоящей военной технике. Кроме того, эти дроны летают низко и медленно, что усложняет задачу для ПВО.

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Российская Федерация наращивает использование беспилотных летательных аппаратов "Ланцет", которые могут уничтожать технику, во много раз превышающее их стоимость. Об этом пишет Reuter 28 июня.

Военнослужащие ВСУ из четырех разных артиллерийских расчетов признались журналистам, что БПЛА "Ланцет" стали одной из главных угроз, с которыми они столкнулись на поле боя.

"Раньше, весной, они не использовали "Ланцеты" так часто, как сейчас", — отмечает украинский защитник с позывным "Док".

Как отмечает старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт, Минобороны РФ поощряет увеличение производства дешевых дронов-камикадзе.

О наращивании масштабов применения россиянами "Ланцетов" также заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, они летают низко и медленно, что сбивает с толку системы ПВО, созданные для перехвата быстро движущихся целей.

"Каждый день мы сбиваем по крайней мере один или два таких "Ланцета"… но, к сожалению, это не 100-процентная вероятность перехвата", — сказал советник.

Юрий Сак отметил, что для борьбы с российским БПЛА Украине необходимы автоматические противобеспилотные пушки с радарами, а также системы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что 6 июня стало известно об атаке беспилотника "Ланцет" на российский грузовик "Урал" вместе с оккупантами. Водитель грузовика по телефону пожаловался матери, что его обвиняют в чрезвычайном происшествии.

Мы также писали о том, как воины подразделения воздушной обороны 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожают вражеские летательные аппараты "Ланцет" и "Элерон-3" с помощью антидроновых ружей.

Ранее, 20 апреля, заместитель операционного директора из центра исследования конфликтов вооружений Дэмиен Сплитерс показал разобранный дрон-камикадзе "Ланцет" и его содержание.