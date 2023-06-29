"Продвижение стабильное": дрон показал, как танки ВСУ уничтожают позиции ВС РФ (фото)

На опубликованных кадрах танк 127-й бригады ТрО ведет огонь по вражеским позициям на Бахмутском направлении. Отдельно уточняется, что продвижение ВСУ идет "медленно, но уверенно".

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Дрон зафиксировал работу украинской бронетехники по укрепрайонам ВС РФ в Донецкой области. Соответствующие кадры опубликовал британский телеканал Sky News.

Уточняется, что на опубликованных кадрах — танк 127-й Отдельной бригадой Сил Тро ВСУ, который ведет огонь по российским позициям возле лесополосы.

Журналисты также верифицировали локацию — возле Бахмута Донецкой области.

Телеканал отмечает, что продвижение Сил обороны идет "медленно, но стабильно" на Восточном и Юго-восточном фронтах, а контрнаступление наращивается.

Украинский танк ведет огонь по оккупантам под Бахмутом Украинский танк ведет огонь по оккупантам под Бахмутом Украинский танк ведет огонь по оккупантам под Бахмутом Украинский танк ведет огонь по оккупантам под Бахмутом Украинский танк ведет огонь по оккупантам под Бахмутом Украинский танк ведет огонь по оккупантам под Бахмутом Украинский танк ведет огонь по оккупантам под Бахмутом Фото: Facebook

Напомним, что главком Валерий Залужный в беседе с генералом США Марком Милли рассказал об успехах ВСУ. По словам Залужного, украинские военные держат под контролем развитие событий на линии фронта и продолжают наступать.

Также сообщалось, что в ОК "Юг" оценили удар по мосту в Чонгаре как предвестник хороших новостей. Гуменюк раскрыла подробности удара и преимуществ, которое ВСУ из этого извлекли.

В свою очередь ракетный удар по Краматорску показал, что в современных реалиях Украины гибель от ракетных ударов может ждать повсюду. Обстрел Краматорска стал одним из самых кровавых ударов российских оккупантов за последние несколько месяцев и очередным доказательством угрозы для гражданских по всей Украине.