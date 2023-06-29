"Продвижение стабильное": дрон показал, как танки ВСУ уничтожают позиции ВС РФ (фото)
На опубликованных кадрах танк 127-й бригады ТрО ведет огонь по вражеским позициям на Бахмутском направлении. Отдельно уточняется, что продвижение ВСУ идет "медленно, но уверенно".
Дрон зафиксировал работу украинской бронетехники по укрепрайонам ВС РФ в Донецкой области. Соответствующие кадры опубликовал британский телеканал Sky News.
Уточняется, что на опубликованных кадрах — танк 127-й Отдельной бригадой Сил Тро ВСУ, который ведет огонь по российским позициям возле лесополосы.
Журналисты также верифицировали локацию — возле Бахмута Донецкой области.
Телеканал отмечает, что продвижение Сил обороны идет "медленно, но стабильно" на Восточном и Юго-восточном фронтах, а контрнаступление наращивается.
Напомним, что главком Валерий Залужный в беседе с генералом США Марком Милли рассказал об успехах ВСУ. По словам Залужного, украинские военные держат под контролем развитие событий на линии фронта и продолжают наступать.
Также сообщалось, что в ОК "Юг" оценили удар по мосту в Чонгаре как предвестник хороших новостей. Гуменюк раскрыла подробности удара и преимуществ, которое ВСУ из этого извлекли.
В свою очередь ракетный удар по Краматорску показал, что в современных реалиях Украины гибель от ракетных ударов может ждать повсюду. Обстрел Краматорска стал одним из самых кровавых ударов российских оккупантов за последние несколько месяцев и очередным доказательством угрозы для гражданских по всей Украине.