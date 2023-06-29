"Просування стабільне": дрон показав, як танки ЗСУ знищують позиції ЗС РФ (фото)
На опублікованих кадрах танк 127-ї бригади ТрО веде вогонь по ворожих позиціях на Бахмутському напрямку. Окремо уточнюється, що просування ЗСУ йде "повільно, але впевнено".
Дрон зафіксував роботу української бронетехніки по укріпрайонах ЗС РФ у Донецькій області. Відповідні кадри опублікував британський телеканал Sky News.
Уточнюється, що на опублікованих кадрах — танк 127-ї Окремої бригади Сил Тро ЗСУ, який веде вогонь по російських позиціях біля лісосмуги.
Журналісти також верифікували локацію — біля Бахмута Донецької області.
Телеканал зазначає, що просування Сил оборони йде "повільно, але стабільно" на Східному і Південно-східному фронтах, а контрнаступ нарощується.
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