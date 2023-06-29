Европа будет настаивать на "замораживании" войны в Украине: евродепутат назвал условие

По словам польского евродепутата Витольда Яна Ващиковского, некоторые страны Евросоюза больше заинтересованы в сотрудничестве с РФ, чем с Украиной. Не последнюю роль в этом играют российские нефть и газ.

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Киев за 3-4 месяца должен показать существенные успехи на фронте, иначе Европа будет настаивать на замораживании конфликта и начале переговоров с Кремлем. Об этом заявил польский евродепутат, представитель в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Витольд Ян Ващиковский, передает УНИАН.

"Я считаю, у вас есть еще 3-4 месяца, пока мир наблюдает за прогрессом вашего военного противостояния. Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году. Это моя пессимистическая мысль", – сказал он.

Ващиковский добавил, что в составе ЕС до сих пор есть государства, больше заинтересованные в сотрудничестве с Москвой, чем с Киевом.

"Большинству европейских стран, таких как Германия и Франция, Украина не нужна. Им нужно, чтобы Россия вернулась в мировую экономику. Им нужен российский газ, нефть", – заключил политик.

Напомним, 29 июня спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ведут наступательные действия на широком участке фронта.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) за 28 июня говорится, что на западе Донецкой области украинские защитники заняли новые позиции вдоль линии Ровнополь-Старомайорское и продвинулись к Приютному. Также ВСУ имеют успехи вблизи Клещиевки.