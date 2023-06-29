Європа наполягатиме на "заморожуванні" війни в Україні: євродепутат назвав умову

За словами польського євродепутата Вітольда Яна Ващиковського, деякі країни Євросоюзу більше зацікавлені у співпраці з РФ, ніж з Україною. Не останню роль у цьому відіграють російські нафта і газ.

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Київ за 3-4 місяці має показати суттєві успіхи на фронті, інакше Європа наполягатиме на заморожуванні конфлікту і початку переговорів із Кремлем. Про це заявив польський євродепутат, представник у парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Вітольд Ян Ващиковський, передає УНІАН.

"Я вважаю, у вас є ще 3-4 місяці, поки світ спостерігає за прогресом вашого військового протистояння. Якщо через 3-4 місяці контрнаступ не матиме успіху, Європа почне підштовхувати вас до заморожування конфлікту та старту перемовин з Росією, як це було у 2015 році. Це моя песимістична думка", — сказав він.

Ващиковський додав, що у складі ЄС досі є держави, які більше зацікавлені у співпраці з Москвою, ніж із Києвом.

"Більшості європейських країн, таких як Німеччина і Франція, Україна не потрібна. Їм потрібно, щоб Росія повернулася у світову економіку. Їм потрібен російський газ, нафта", — підсумував політик.

Нагадаємо, 29 червня спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони України перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку і ведуть наступальні дії на широкій ділянці фронту.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 28 червня йдеться про те, що на заході Донеччини українські захисники зайняли нові позиції вздовж лінії Рівнопіль-Старомайорське та просунулися до Приютного. Також ЗСУ мають успіхи поблизу Кліщіївки.