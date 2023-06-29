"Захоронение не состоялось": родителям убитых в Бердянске подростков не отдали тела, — СМИ

По словам главы городской военной администрации Виктории Галициной, россияне вновь не выполнили обещания и никто не знает, как будут развиваться события дальше.

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Родителям погибших в Бердянске двух подростков местные "власти" отказались возвращать тела детей. Похороны организовать не удалось. Об этом рассказали мама Тиграна Оганнисяна и глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в комментарии изданию "Суспiльне" 29 июня.

По последней информации, российские оккупанты отказались отдавать тела убитых парней Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Противник снова не выполнил свои обещания.

В четверг, 29 июня должно было состояться прощание с подростками, однако его вновь придется перенести.

"Захоронение не состоялось. Что будет дальше — пока не известно", — говорится в сообщении.

Больше информации о том, как проходят переговоры с российскими оккупантами — нет. Когда противник все же передаст тела погибших парней — также неизвестно. Остается только ждать.

Убийство подростков в Бердянске: что известно

24 июня российские СМИ начали писать о том, что в Бердянске погибло двое подростков. Одним из них является Тигран Оганнисян. Перед смертью он опубликовал видео с оружием в руках, где произнес свои последние слова. Он понимал, что живым оккупанты его не отпустят.

"Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине", — заявил подросток, который несмотря на оккупацию продолжил борьбу с противником.

По информации правозащитников, оба парня были застрелены российскими снайперами, а теперь "власти" не дают родным нормально попрощаться со своими детьми.

Напомним, 26 июня омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне не вернули тела подростков. Он назвал убийство Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова внесудебной казнью.

27 июня в Бердянской городской военной администрации заявили, что родителям убитых снайперами РФ подростков не дают увидеть тела их детей. Мать убитого подростка вспомнила, что за полчаса до смерти она говорила с сыном по телефону и тот убедил ее, что он в порядке.