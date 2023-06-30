"Бой длился 18 часов": бойцы Нацгвардии укрепились на позициях в Луганской области (фото)

В ходе 18-часового боестолкновения, по данным командования, ликвидировали 40 россиян, а около 100 захватчиков получили ранения. Важную роль в операции сыграли аэроразведка и корректировка огня.

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Бойцы Нацгвардии успешно заняли новые позиции в Луганской области, несмотря на постоянные атаки со стороны оккупантов. Боевые действия продолжались более 18 часов, прежде чем бойцы Нацгвардии смогли отразить наступление противника и установить контроль над территорией. Об этом сообщает МВД Украины.

"Нацгвардейцы отразили атаку врагов и закрепились на новых позициях в Луганской области", — говорится в сообщении.

Украинские военные 50-го полка, который носит имя полковника Семена Высочана, провели успешную операцию, в результате которой было ликвидировано 40 оккупантов, более 100 получили ранения, а также уничтожена их военная техника.

"Российские войска продолжили атаку, но нацгвардейцы отразили и второе наступление", — добавили в МВД.

Продолжительность боя составила около 18 часов, в течение которых различные группы вооруженных сил совместно действовали. Важную роль в этой операции сыграли аэроразведка и корректировка огня, обеспечивая поддержку и координацию действий на земле.

Бойцы Нацгвардии укрепились на позициях в Луганской области Фото: МВД Украины

Напомним, 15 июня бойцы Национальной гвардии Украины дроном-камикадзе поразили универсальный российский минный заградитель, используемый российской армией.

В начале июня бойцы Национальной гвардии уничтожили пункт наблюдения вместе с оккупантами в Херсонской области. Ударный БПЛА врезался в стену у входа в блиндаж и взорвался, нанеся российским военным значительные повреждения.