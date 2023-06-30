Можем нарастить силы: генерал Наев ответил, есть ли угроза наступления "вагнеровцев" с севера

По словам командующего Объединенными силами ВСУ, командование постепенно усиливает оборонительные возможности на северном направлении.

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Украинские военные пока не обнаружили угрозы наступления российских оккупантов с северного направления в связи с перемещением "вагнеровцев" в Беларусь. Об этом 30 июня заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Именно в настоящее время в полосе ответственности Северной группировки войск непосредственной угрозы наступательных действий наземных сил для Украины со стороны Беларуси и России нет. Однако, в случае роста уровня угроз предусмотрено наращивание сил и средств, а также другие практические меры по повышению оборонительных возможностей группировки", — подчеркнул Наев.

Генерал-лейтенант отметил, что украинская разведка продолжает собирать информацию, а также получает помощь от иностранных партнеров для отслеживания действий противника.

Наев также отметил, что командование постепенно усиливает оборонительные возможности на северном направлении и работает над повышением навыков своего персонала.

"Личный состав слажен, а командиры знают, как правильно управлять подчиненными и как действовать в случае необходимого усиления", — резюмировал Наев.

"Угроза" со стороны Беларуси — Украина решила усилить северную границу

30 июня на Ставке верховнвого главнокомандующего Украины дали поручение главнокомандующему Валерию Залужному и командующему ОС ВСУ Сергею Наеву усилить северное направление.

29 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов говорил, что на заседании Ставки будет рассмотрен вопрос о присутствии "вагнеровцев" в Беларуси по поручению президента Владимира Зеленского. По словам Данилова, если командование будет понимать, что существуют вызовы для Украины, будут приниматься соответствующие меры.