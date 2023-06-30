"Как было на Каховской ГЭС": присутствие россиян на ЗАЭС стало меньше, – депутат

По словам Дмитрия Кирильчука, власти готовы к худшим сценариям: возможной эвакуации двух районов Запорожья и всего Запорожского района.

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Численность россиян в Энергодаре стала заметно меньше, однако это может быть вызвано ротацией. Об этом депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал "24 Каналу".

По словам чиновника, власти готовы к любому развитию событий. Все зависит от того, действительно ли россияне рискнут осуществить подрыв Запорожской АЭС.

"Тут, исходя из ситуации, готовы ко всем сценариям. И даже к худшим, в которых придется эвакуировать жителей двух районов Запорожья и всего Запорожского района", – проинформировал он.

Кирильчук подчеркнул, что количество российских захватчиков на территории атомной электростанции действительно снизилось. Примечательно, что перед этим россияне распространили в Энергодаре информацию, что ситуация находится под контролем и никакой угрозы нет. Однако теперь они снова используют лживые нарративы, что Украина якобы "может совершить теракт на ЗАЭС".

Депутат напомнил, что похожая ситуация была и в отношении Каховской ГЭС. Сначала захватчики утверждали, что угроза отсутствует, а потом совершили подрыв.

"Россия – страна-агрессор, которая все делает наоборот. Если они что-то такое заявляют, то действительно могут "учудить", – предупредил он.

По информации Кирильчука, в самом Энергодаре действительно стало меньше россиян. Однако такие сообщения за время оккупации региона приходили неоднократно. В итоге выяснялось, что захватчики проводили ротацию.

В любом случае, ситуацию на Запорожской АЭС постоянно мониторят, отметил чиновник. А власть готова к различным событиям, которые могут произойти.

Напомним, 30 июня Россия обвинила Украину в "организации очередного теракта". Предположительно спикер МИД РФ Мария Захарова говорила о Запорожской АЭС в Энергодаре, которую контролируют российские оккупанты.

В этот же день советник главы ОПУ Михаил Подоляк отреагировал на это заявление так: "На русском воре и шапка всегда горит". Кроме того, он спросил: кто контролирует ЗАЭС, кто заминировал все, что можно было заминировать, кто выжигает оккупированные территории и кто атакует объекты критической инфраструктуры Украины.