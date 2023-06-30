"Як було на Каховській ГЕС": присутність росіян на ЗАЕС стала меншою, — депутат

За словами Дмитра Кирильчука, влада готова до найгірших сценаріїв: можливої евакуації двох районів Запоріжжя і всього Запорізького району.

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Чисельність росіян в Енергодарі стала помітно меншою, однак це може бути спричинено ротацією. Про це депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів "24 Каналу".

За словами чиновника, влада готова до будь-якого розвитку подій. Усе залежить від того, чи справді росіяни ризикнуть здійснити підрив Запорізької АЕС.

"Тут, виходячи із ситуації, готові до всіх сценаріїв. І навіть до найгірших, за яких доведеться евакуювати жителів двох районів Запоріжжя і всього Запорізького району", — поінформував він.

Кирильчук наголосив, що кількість російських загарбників на території атомної електростанції дійсно знизилася. Примітно, що перед цим росіяни поширили в Енергодарі інформацію, що ситуація перебуває під контролем і жодної загрози немає. Однак тепер вони знову використовують брехливі наративи, що Україна нібито "може вчинити теракт на ЗАЕС".

Депутат нагадав, що схожа ситуація була і щодо Каховської ГЕС. Спочатку загарбники стверджували, що загроза відсутня, а потім здійснили підрив.

"Росія — країна-агресор, яка все робить навпаки. Якщо вони щось таке заявляють, то дійсно можуть "учудити", — попередив він.

За інформацією Кирильчука, у самому Енергодарі справді стало менше росіян. Однак такі повідомлення за час окупації регіону надходили неодноразово. У підсумку з'ясовувалося, що загарбники проводили ротацію.

У будь-якому разі, ситуацію на Запорізькій АЕС постійно моніторять, зазначив чиновник. А влада готова до різних подій, які можуть статися.

Нагадаємо, 30 червня Росія звинуватила Україну в "організації чергового теракту". Імовірно спікер МЗС РФ Марія Захарова говорила про Запорізьку АЕС в Енергодарі, яку контролюють російські окупанти.

Цього ж дня радник глави ОПУ Михайло Подоляк відреагував на цю заяву так: "На російському злодієві і шапка завжди горить". Крім того, він запитав: хто контролює ЗАЕС, хто замінував усе, що можна було замінувати, хто випалює окуповані території і хто атакує об'єкти критичної інфраструктури України.