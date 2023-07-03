Взрыв на нефтебазе в Воронеже: OSINT-еры получили спутниковые фотографии руин (фото)

На спутниковых фотографиях видно, как у одной из цистерн снесло верхнюю часть: она превратилась в кастрюлю с "погрызенными" краями.

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3 июля OSINR-аналитик Brady Africk показал последствия подрыва нефтебазы в Воронеже, который совершили мятежники из ЧВК "Вагнер". Наемники Евгения Пригожина, владельца ЧВК, подбили вертолет армии РФ — он упал и зажег цистерну топлива. Спутниковые фотографии размещены в Twitter "осинтера".

Brady Africk опубликовал две спутниковые фотографии:

сделанную 19 мая 2023 года — до мятежа Пригожина;

Нефтебаза в Воронеже — вид по состоянию на 19 мая 2023 года

сделанную 2 июня 2023 года — после мятежа.

Нефтебаза в Воронеже — вид по состоянию на 2 июля 2023 года

Внимательное изучение фотографий показывает, что вертолет, подбитый "вагнеровцами", повредил одну большую цистерну на нефтебазе. Ее можно заметить на фотографии от 2 июня: вместо бака — черное пятно.

Чтобы понять, какой возможный масштаб мог иметь взрыв на нефтебазе, можно найти соответствующую местность на Google Earth. Координаты нефтебазы, расположенной возле улицы Ленинградской в Воронеже — 51.65575, 39.29436. На фотографиях, сделанных спутником компании Maxar в сентябре 2021 года:

больших цистерн — около 37 шт;

средних и малых цистерн — около 23 шт.

Сгорела только одна большая цистерна, расположенная посередине южной стены нефтебазы.

Нефтебаза в Воронеже — общий вид со спутника

Отметим, подразделения ЧВК "Вагнер", возглавляемые Пригожиным, совершили мятеж 24-25 июня 2023 года. Во время своего движения на Москву они использовали систему ПВО и подбили ею вертолет армии РФ. Кадры удара почти попали на видео, которое снимал российский гражданин.

Россияне записали видео, как "вагнеровцы" сбили Ка-52 армии РФ

Вертолет при падении повредил цистерну на нефтебазе, расположенной возле улицы Ленинградской в Воронеже в восточной части города.

Где расположена нефтебаза в Воронеже, которую повредили "вагнеровцы"

Цистерну с горючим охватило пламя, а над Воронежем поднялся столб черного дыма.

Видео с места событий в Воронеже, когда ЧВК "Вагнер" взорвали нефтебазу

Точка, до которой дошли мятежники Пригожина и не встретили почти никакого сопротивления российских войск — в 500 км от Ростова-на-Дону, откуда начали движение наемники. Почти такое же расстояние — до Москвы.

Расстояние от Воронежа до Ростова-на-Дону, откуда начался "Марш справедливости" "вагнеровцев"

Напоминаем, 3 июля Евгений Пригожин попытался подробно объяснить, как действовали "вагнеровцы" во время мятежа. При этом отметил, что шествие было "мирным" — пытались не пролить "братской" крови и хотели сдать оружие российскому командованию.

Кроме того путинский повар анонсировал новые "победы", находясь тем временем в Беларуси: намекнул, что будут наказаны предатели.