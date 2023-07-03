Вибух на нафтобазі у Воронежі: OSINT-ери отримали супутникові світлини руїн (фото)

На супутникових світлинах видно, як у однієї з цистерн знесло верхню частину: вона перетворилась на каструлю з "погризеними" краями.

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3 липня OSINR-аналітик Brady Africk показав наслідки підриву нафтобази у Воронежі, який здійснили заколотники з ПВК "Вагнер". Найманці Євгена Пригожина, власника ПВК, підбили вертоліт армії РФ — він упав і запалив цистерну палива. Супутникові світлини розміщено у Twitter "осінтера".

Brady Africk опублікував дві супутникові світлини:

зроблену 19 травня 2023 року — до заколоту Пригожина;

Нафтобаза у Воронежі - вигляд станом на 19 травня 2023 року

зроблену 2 червня 2023 року — після заколоту.

Нафтобаза у Воронежі - вигляд станом на 2 липня 2023 року

Уважне вивчення світлин показує, що вертоліт, підбитий "вагнерівцями", пошкодив одну велику цистерну на нафтобазі. Її можчана помітити на світлині від 2 червня: замість бака — чорна пляма.

Щоб зрозуміти, який можливий масштаб міг мати вибух на нафтобазі, можна знайти відповідну місцевість на Google Earth. Координати нафтобази, розташованої біля вулиці Ленінградської у Воронежі — 51.65575, 39.29436. На світлинах, зроблених супутником компанії Maxar у вересні 2021 року:

великих цистерн — близько 37 шт.;

середніх та малих цистерн — близько 23 шт.

Згоріла лише одна велика цистерна, розташована посередині південної стіни нафтобази.

Нафтобаза у Воронежі - загальний вигляд з супутника

Зазначимо, підрозділи ПВК "Вагнер", очолювані Пригожиним, вчинили заколот 24-25 червня 2023 року. Під час свого руху на Москву вони використали систему ППО і підбили нею вертоліт армії РФ. Кадри удару майже потрапили на відео, яке знімав російський громадянин.

Росіяни записали відео, як "вагнерівці" збили Ка-52 армії РФ

Вертоліт при падінні пошкодив цистерну на нафтобазі, розташованій біля вулиці Ленінградської у Воронежі у східній частині міста.

Де розташована нафтобаза у Воронежі, яку пошкодили "вагнерівці"

Цистерну з пальним охопило полум'я, а над Воронежем здійнявся стовп чорного диму.

Відео з місця подій у Воронежі, коли ПВК "Вагнер" підірвали нафтобазу

Точка, до якої дійшли заколотники Пригожина і не зустріли майже ніякого спротиву російських військ — за 500 км від Ростова-на-Дону, звідки почали рух найманці. Майже така ж відстань — до Москви.

Відстань від Воронежа до Ростова-на-Дону, звідки почався "Марш справедливості" "вагнерівців"

Нагадуємо, 3 липня Євген Пригожин спробував детально пояснити, які діяли "вагнерівці" під час заколоту. При цьому наголосив, що хода була "мирною" — намагались не пролити "братської" крові і хотіли здати зброю російському командуванню.

Крім того путінський кухар анонсував нові "перемоги", перебуваючи тим часом у Білорусі: натякнув, що будуть покарані зрадники.