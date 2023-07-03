Вибух на нафтобазі у Воронежі: OSINT-ери отримали супутникові світлини руїн (фото)
На супутникових світлинах видно, як у однієї з цистерн знесло верхню частину: вона перетворилась на каструлю з "погризеними" краями.
3 липня OSINR-аналітик Brady Africk показав наслідки підриву нафтобази у Воронежі, який здійснили заколотники з ПВК "Вагнер". Найманці Євгена Пригожина, власника ПВК, підбили вертоліт армії РФ — він упав і запалив цистерну палива. Супутникові світлини розміщено у Twitter "осінтера".
Brady Africk опублікував дві супутникові світлини:
- зроблену 19 травня 2023 року — до заколоту Пригожина;
- зроблену 2 червня 2023 року — після заколоту.
Уважне вивчення світлин показує, що вертоліт, підбитий "вагнерівцями", пошкодив одну велику цистерну на нафтобазі. Її можчана помітити на світлині від 2 червня: замість бака — чорна пляма.
Щоб зрозуміти, який можливий масштаб міг мати вибух на нафтобазі, можна знайти відповідну місцевість на Google Earth. Координати нафтобази, розташованої біля вулиці Ленінградської у Воронежі — 51.65575, 39.29436. На світлинах, зроблених супутником компанії Maxar у вересні 2021 року:
- великих цистерн — близько 37 шт.;
- середніх та малих цистерн — близько 23 шт.
Згоріла лише одна велика цистерна, розташована посередині південної стіни нафтобази.
Зазначимо, підрозділи ПВК "Вагнер", очолювані Пригожиним, вчинили заколот 24-25 червня 2023 року. Під час свого руху на Москву вони використали систему ППО і підбили нею вертоліт армії РФ. Кадри удару майже потрапили на відео, яке знімав російський громадянин.
Вертоліт при падінні пошкодив цистерну на нафтобазі, розташованій біля вулиці Ленінградської у Воронежі у східній частині міста.
Цистерну з пальним охопило полум'я, а над Воронежем здійнявся стовп чорного диму.
Точка, до якої дійшли заколотники Пригожина і не зустріли майже ніякого спротиву російських військ — за 500 км від Ростова-на-Дону, звідки почали рух найманці. Майже така ж відстань — до Москви.
Нагадуємо, 3 липня Євген Пригожин спробував детально пояснити, які діяли "вагнерівці" під час заколоту. При цьому наголосив, що хода була "мирною" — намагались не пролити "братської" крові і хотіли здати зброю російському командуванню.
Крім того путінський кухар анонсував нові "перемоги", перебуваючи тим часом у Білорусі: натякнув, що будуть покарані зрадники.