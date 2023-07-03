"Серйозні проблеми з безпекою": Пригожин зробив нові заяви після заколоту в РФ

За словами засновника групи найманців, під час військового заколоту за добу "вагнерівці" пройшли 780 км і зупинилися за 200 км від Москви. За цей час блокували та знешкодили всі військові об'єкти, що зустрілися на шляху.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин уперше прокоментував свій бунт і пояснив передумови для "маршу справедливості". Серед іншого він згадав про помилки, зроблені, за його словами, ЗС РФ 24 лютого 2022 року. Пост опубліковано в Telegram-каналі "Пресслужба Пригожина".

Унаслідок інтриг і непродуманих рішень, пояснив Пригожин, його підрозділ найманців мав припинити своє існування 1 липня. Однак ніхто не погодився підписувати контракти з Міноборони".

За словами Пригожина, у такому разі досвідчені командири воєнізованого формування "були б буквально розмазані та пішли б на м'ясо".

Ті найманці ПВК, які вирішили перейти в Міноборони — перейшли, але це близько 1-2%, заявив Пригожин.

"Відразу відпрацювали вертольоти"

Як стверджується, під час "маршу" він планував публічно передати техніку Міноборони РФ у Ростові.

"Не дивлячись на те, що ми не проявляли агресії, по нас було завдано ракетного удару й одразу відпрацювали вертольоти. Близько 30 осіб — бійців ПВК "Вагнер" — загинули, деякі дістали поранення. Це послужило тригером того, що рада командирів негайно ухвалила рішення про те, що ми повинні висуватися", — пояснив Пригожин.

"За час усього маршу одна з колон вийшла до Ростова, інша — у напрямку Москви. За добу ми пройшли 780 кілометрів. Не було вбито жодного солдата на землі. Ми шкодуємо про те, що ми змушені були завдавати ударів по авіаційних засобах, але ці засоби кидали бомби", — зазначив Пригожин.

Він сказав, що до Москви залишалося "200 з невеликим кілометрів". За цей час було блоковано і знешкоджено всі військові об'єкти, які знаходилися на дорозі.

"Проллється багато крові"

Метою походу було — не допустити знищення ПВК "Вагнер" і притягнути до відповідальності тих осіб, які зробили помилки у війні з Україною.

Пригожин пояснив, що зупинилися тому, що, підійшовши до Москви на 200 км, провели розвідку і зрозуміли, що "проллється багато крові", після цього вирішили, що така демонстрація була достатньою.

"Лукашенко простягнув руку"

"Ми йшли для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні. У цей час Олександр Григорович Лукашенко простягнув руку і запропонував знайти рішення для подальшої роботи ПВК "Вагнер" у законній юрисдикції", — зазначив засновник групи найманців.

Після цього колони розвернулися назад і пішли в польові табори.

"Серйозні проблеми з безпекою" у РФ

Пригожин зазначив, що цей марш показав серйозні проблеми з безпекою в усій РФ, оскільки найманцям із ПВК удалося блокувати всі військові частини, що зустрічалися на шляху.

"За 24 години ми пройшли ту відстань, яка відповідає відстані від місця старту російських військ 24 лютого 2022 року до Києва і від цієї ж точки до Ужгорода, — заявив він. — Тому якби дії 24 лютого виконував підрозділ за рівнем навченості, зібраності та готовності виконання завдань як ПВК "Вагнер", то, можливо, "операція" тривала б добу".

Нагадаємо, що в мережі показали табір найманців Пригожина в Білорусі. Польовий табір зняв місцевий житель.

Також повідомлялося про можливий арешт російського генерала Сергія Суровікіна, якого не було на нещодавній нараді Міноборони РФ.