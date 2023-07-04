Три вида: какие повестки вручают с июля и что они значат, — объяснение ТЦК

В ТЦК отмечают, что получение повестки и уведомления о необходимости уточнения данных не всегда означает непосредственную мобилизацию.

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В период военного положения и всеобщей мобилизации территориальные центры мобилизации и социальной поддержки аккумулируют информацию о военнообязанных мужчинах, создают мобилизационный резерв и восполняют потери на фронте новыми мобилизованными гражданами. Об этом сообщил руководитель Львовского областного ТЦК полковник Александр Тищенко, передает издание Leopolis.

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается общая мобилизация и военное положение, в связи с чем было принято законодательное решение об отмене призыва на срочную службу для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. В настоящее время мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, а также мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые уже прошли срочную службу или желают добровольно заключить контракт.

Для создания мобилизационного резерва и оперативного пополнения потерь на фронте, ТЦК постоянно собирают и обновляют данные о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет. Важно отметить, что уведомление о необходимости уточнения данных, как пояснил Александр Тищенко, не всегда означает непосредственную мобилизацию.

Мобилизация — виды повесток и что они значат

Во время военного положения в Украине не проводится призыв юношей на срочную службу. Соответствующая норма гарантируется статьей 18−1 Закона Украины о Военной службе и воинской обязанности. Президент отменил призыв весной 2022 года, а осенью эта норма была закреплена в законе.

Во время военного положения и мобилизации в Украине уполномоченные лица могут вручать три типа повесток:

Повестка об уточнении данных: Эта повестка отправляется для обновления информации о гражданах, включая изменения в их личных данных. Это не обязательно означает мобилизацию, а скорее является процедурой поддержания актуальной информации о гражданах для формирования мобилизационного резерва.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии: Эта повестка вызывает граждан на медицинское обследование военно-врачебной комиссии. Цель комиссии — определить годность граждан к военной службе и оценить их физическое и психологическое состояние. Результаты комиссии могут быть использованы для дальнейшего призыва на военную службу или формирования мобилизационного резерва.

Мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка": Это повестка, которая вызывает граждан для немедленного призыва на военную службу в связи с мобилизацией. Это серьезное распоряжение, которое требует от граждан явиться в указанное место и время для немедленного вступления в ряды вооруженных сил.

Повестка об уточнении данных имеет целью собрать информацию о военнообязанных. Согласно действующему законодательству каждый военнообязанный обязательно должен сообщать ТЦК обновленную информацию о:

состав семьи;

состояние здоровья;

смену места работы;

смену места жительства;

контактные данные и т. д.

"Если бы мужчины это делали заблаговременно и регулярно, то однозначно порядка было бы больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей впустую", — подчеркнул начальник ТЦК.

Мужчине, получившему повестку на прохождение военно-врачебной комиссии, требуется пройти медицинское обследование в Территориальном центре комплексной медицинской помощи. Это позволит ему получить заключение ВВК о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

"Мобилизационное распоряжение, или так называемая "боевая повестка", вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы", — подчеркнул полковник ВСУ.

До получения заключения ВВК мужчина несет административную ответственность за уклонение от мобилизации. После того, как по результатам прохождения ВВК он признан годным и выписано мобилизационное распоряжение, наступает уголовная ответственность.

Кто может вручать повестки в Украине

Законодательством не установлено место, в котором могут вручить повестку. По данным издания NV, Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, заявила, что количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом.

Согласно информации, предоставленной юристом, в Украине повестки на прохождение Военно-врачебной комиссии (ВВК) могут вручаться следующими лицами:

Уполномоченные представители Территориального центра комплексной медицинской помощи (ТЦК).

Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, если им поступило распоряжение от ТЦК.

Руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, также при условии наличия соответствующего распоряжения.

Руководители заведений образования.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, которые доказывают работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

"Сегодня многие ходят в военной форме. А вручать повестки имеют право только соответствующие уполномоченные лица", — подчеркнул Тищенко, объясняя, имеют ли право мужчины проверять документы у военных.

Кроме этого, он отметил, что сейчас военное положение и все должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Для мужчин от 18 до 60 лет есть еще одно требование от ТЦК.

"Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ", — напомнил он.

Напомним, 29 июня Фокус писал о том, с какими болезнями не берут в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним также, 29 июня стало известно, что депутаты Верховной Рады расширили список призывников на службу в 2023 году. Изменения коснулись тех украинцев, на попечении которых находятся родственники с инвалидностью первой и второй групп.