Три вида: какие повестки вручают с июля и что они значат, — объяснение ТЦК
В ТЦК отмечают, что получение повестки и уведомления о необходимости уточнения данных не всегда означает непосредственную мобилизацию.
В период военного положения и всеобщей мобилизации территориальные центры мобилизации и социальной поддержки аккумулируют информацию о военнообязанных мужчинах, создают мобилизационный резерв и восполняют потери на фронте новыми мобилизованными гражданами. Об этом сообщил руководитель Львовского областного ТЦК полковник Александр Тищенко, передает издание Leopolis.
В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается общая мобилизация и военное положение, в связи с чем было принято законодательное решение об отмене призыва на срочную службу для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. В настоящее время мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, а также мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые уже прошли срочную службу или желают добровольно заключить контракт.
Для создания мобилизационного резерва и оперативного пополнения потерь на фронте, ТЦК постоянно собирают и обновляют данные о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет. Важно отметить, что уведомление о необходимости уточнения данных, как пояснил Александр Тищенко, не всегда означает непосредственную мобилизацию.
Мобилизация — виды повесток и что они значат
Во время военного положения в Украине не проводится призыв юношей на срочную службу. Соответствующая норма гарантируется статьей 18−1 Закона Украины о Военной службе и воинской обязанности. Президент отменил призыв весной 2022 года, а осенью эта норма была закреплена в законе.
Во время военного положения и мобилизации в Украине уполномоченные лица могут вручать три типа повесток:
- Повестка об уточнении данных: Эта повестка отправляется для обновления информации о гражданах, включая изменения в их личных данных. Это не обязательно означает мобилизацию, а скорее является процедурой поддержания актуальной информации о гражданах для формирования мобилизационного резерва.
- Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии: Эта повестка вызывает граждан на медицинское обследование военно-врачебной комиссии. Цель комиссии — определить годность граждан к военной службе и оценить их физическое и психологическое состояние. Результаты комиссии могут быть использованы для дальнейшего призыва на военную службу или формирования мобилизационного резерва.
- Мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка": Это повестка, которая вызывает граждан для немедленного призыва на военную службу в связи с мобилизацией. Это серьезное распоряжение, которое требует от граждан явиться в указанное место и время для немедленного вступления в ряды вооруженных сил.
Повестка об уточнении данных имеет целью собрать информацию о военнообязанных. Согласно действующему законодательству каждый военнообязанный обязательно должен сообщать ТЦК обновленную информацию о:
- состав семьи;
- состояние здоровья;
- смену места работы;
- смену места жительства;
- контактные данные и т. д.
"Если бы мужчины это делали заблаговременно и регулярно, то однозначно порядка было бы больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей впустую", — подчеркнул начальник ТЦК.
Мужчине, получившему повестку на прохождение военно-врачебной комиссии, требуется пройти медицинское обследование в Территориальном центре комплексной медицинской помощи. Это позволит ему получить заключение ВВК о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.
"Мобилизационное распоряжение, или так называемая "боевая повестка", вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы", — подчеркнул полковник ВСУ.
До получения заключения ВВК мужчина несет административную ответственность за уклонение от мобилизации. После того, как по результатам прохождения ВВК он признан годным и выписано мобилизационное распоряжение, наступает уголовная ответственность.
Кто может вручать повестки в Украине
Законодательством не установлено место, в котором могут вручить повестку. По данным издания NV, Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, заявила, что количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом.
Согласно информации, предоставленной юристом, в Украине повестки на прохождение Военно-врачебной комиссии (ВВК) могут вручаться следующими лицами:
- Уполномоченные представители Территориального центра комплексной медицинской помощи (ТЦК).
- Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, если им поступило распоряжение от ТЦК.
- Руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, также при условии наличия соответствующего распоряжения.
- Руководители заведений образования.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, которые доказывают работу в ТЦК или органах местного самоуправления.
"Сегодня многие ходят в военной форме. А вручать повестки имеют право только соответствующие уполномоченные лица", — подчеркнул Тищенко, объясняя, имеют ли право мужчины проверять документы у военных.
Кроме этого, он отметил, что сейчас военное положение и все должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Для мужчин от 18 до 60 лет есть еще одно требование от ТЦК.
"Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ", — напомнил он.
Напомним, 29 июня Фокус писал о том, с какими болезнями не берут в ряды Вооруженных сил Украины.
Напомним также, 29 июня стало известно, что депутаты Верховной Рады расширили список призывников на службу в 2023 году. Изменения коснулись тех украинцев, на попечении которых находятся родственники с инвалидностью первой и второй групп.