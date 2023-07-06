"Мы очень четко заявили": в США прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что продолжение оккупации россиянами ЗАЭС несет угрозу. По ее словам, там не должно быть боевых действий.

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США продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции, оккупированной Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-брифинге 5 июля.

Комментируя информацию о том, что россияне разместили предметы, напоминающие взрывчатку, на крыше Запорожской АЭС, Жан-Пьер сказала, что США не связывались по этому поводу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией на электростанции. Это то, что, очевидно, мы делали в течение некоторого времени", — заявила Карин Жан-Пьер.

При этом спикер отказалась говорить, поддерживают ли в Белом доме законопроект, согласно которому, любые ядерные осадки, в том числе в результате повреждения Запорожской атомной электростанции, должны привести в действие Статью 5 НАТО.

"Мы очень четко заявили, что оккупация Россией этого завода опасна, и вблизи этого завода не должно быть боевых действий", — заключила Жан-Пьер.

Напомним, что республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль внесли на рассмотрение в Сенат проект резолюции, согласно которому, если РФ нанесет ядерный удар по Украине или спровоцирует катастрофу на ЗАЭС, то окажется в войне против НАТО.

Мы также сообщали, что по данным Института изучения войны от 4 июля, вероятность того, что Российская Федерация спровоцирует ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции, является низкой.

В свою очередь представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил 4 июля, что высказывания российских пропагандистов касательно ситуации на Запорожской атомной электростанции являются частью информационной операции.