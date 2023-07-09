"Сбили украинскую ракету": в России обвинили ВСУ в обстреле Донецка (фото)

В Ростовской области отработала ПВО. Российский губернатор убежден, что Украина атаковала город Донецк.

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Около 12:00 в Ростовской области РФ прогремел взрыв. Отработала вражеская противовоздушная оборона. Об этом 9 июля сообщил в соцсетях губернатор региона Василий Голубев.

"В районе между Каменским и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких зданий", — написал чиновник страны-агрессорки.

Стоит отметить, что речь идет не об украинском Донецке, временно захваченном российскими войсками. В Ростовской области РФ есть одноименный город, расположенный вблизи границы с Украиной. Каменским, вероятно, чиновник сокращенно назвал город Каменск-Шахтинский, расположенный вблизи российского Донецка.

Фото: Google Maps Фото: Google Maps

В результате "атаки ВСУ" пострадал только шифер

Позже Голубев опубликовал детали относительно последствий удара, в котором обвинил ВСУ. По его словам, фрагменты сбитой ракеты упали на участки домовладений в рабочих поселках Донецка. В частности, два дома получили повреждения шиферной кровли.

"В понедельник там проведут работы по восстановлению кровли. От разлета фрагментов никто из людей не пострадал", — заявил губернатор.

Фото: Василий Голубев Фото: Василий Голубев Фото: Василий Голубев Фото: Василий Голубев Фото: Василий Голубев Фото: Василий Голубев

Глава администрации Донецка в Ростовской области Роман Кураев также подтвердил атаку города.

Кураев проинформировал, что зафиксированы лишь "незначительные повреждения" кровли в частном секторе российского Донецка. Чиновник подтвердил, что в городе никто не пострадал.

Напомним, также 9 июля российские оккупанты обвиняли ВСУ в якобы попытке удара по Крымскому мосту. По данным врага, в районе Керчи якобы была сбита украинская ракета.

Также 9 июля в ВСУ показали работу трофейной системы ТОС 1А "Солнцепек". Украинские защитники бьют по вражеским войскам их же оружием.