Бои в районе Антоновского моста: в ВСУ показали отработку по позициям армии РФ (видео)

ВСУ держат под огневым контролем местность возле Антоновского моста на Херсонщине. На видео одного из подразделений — "охота" за наблюдательными пунктами и техникой россиян.

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В июне артиллерия ВСУ нанесла ряд ударов по позициям ВС РФ возле Антоновского моста на левобережье Днепра оккупированной части Херсонской области. При этом враг потерял до полусотни живой силы, а также несколько единиц бронетехники. Видео с результатами удачных отработок опубликовано в Telegram-канале представителя Сил обороны "Николаевский Ванек".

Автор сообщения утверждает, что получил кадры от Дмитрия Марченко, генерал-майора ВСУ, который участвует в боях на юге. На видео видно логотип подразделения "Коршунов".

Запись сделана с помощью украинского дрона, который завис над российскими укреплениями. Видно, как раз за разом украинская артиллерия попадает по позициям ВС РФ. В частности были попадания в наблюдательный пункт — на месте удара поднимается столб огня.

Отработка артиллерии ВСУ по пункту наблюдения ВС РФ на левом берегу Днепра

Кроме того, вносит свой вклад и украинский беспилотник — сбрасывает гранаты на бронемашину армии РФ.

Попадание с дрона по бронемашине армии РФ на Херсонщине

Всего на видео, утверждает автор, кадры попадания в следующие цели:

наблюдательные пункты — 6 шт. (ориентировочно "минус" 40 ед. ж.с.);

бронемашины пехоты — 1 шт;

бронетранспортер — 2 шт.

Результаты работы подразделения "Коршунов" ВСУ на южном участке фронта — возле Антоновского моста

Отмечается, что Силы обороны наносили огневое поражение по противнику в районе Антоновского моста. При этом стоит отметить, что волонтерское сообщество DeepState также информирует об успешной работе ВСУ на левобережье Херсонщины. В частности, в отчете за 9 июля указывается, что ВС РФ обстреливают район Дач — местность неподалеку от Олешек и Антоновского моста.

Напоминаем, военный эксперт Игорь Козий в комментарии Фокусу объяснил важность плацдарма на левобережье Херсонщины. Речь идет о том, что после удачного форсирования Днепра бойцы ВСУ получают возможность усложнить для россиян бои на Запорожском отрезке фронта. Кроме того, под угрозой оказывается оккупированный Крымский полуостров.

Между тем после российского подрыва дамбы Каховской ГЭС власти РФ и дальше не допускают международные организации на места подтопления. Члены Международной миссии Красного Креста уверяли, что "на связи" с Кремлем, но побывать в пострадавшей местности так и не смогли.