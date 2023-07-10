Бої в районі Антонівського мосту: в ЗСУ показали відпрацювання по позиціях армії РФ (відео)

ЗСУ тримають під вогневим контролем місцевість біля Антонівського мосту на Херсонщині. На відео одного з підрозділів — "плювання" за спостережними пунктами й технікою росіян.

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У червні артилерія ЗСУ завдала низки ударів по позиціях ЗС РФ біля Антонівського мосту на лівобережжі Дніпра окупованої частини Херсонської області. Водночас ворог втратив до пів сотні живої сили, а також кілька одиниць бронетехніки. Відео з результатами вдалих відпрацювань опубліковано в Telegram-каналі представника Сил оборони "Николаевский Ванек".

Автор допису стверджує, що отримав кадри від Дмитра Марченка, генерал-майора ЗСУ, який бере участь у боях на Півдні. На відео видно логотип підрозділу "Коршунів".

Запис зроблено за допомогою українського дрона, який завис над російськими укріпленнями. Видно, як раз за разом українська артилерія влучає по позиціях ЗС РФ. Зокрема були влучання в спостережний пункт — на місці влучання здіймається стовп вогню.

Відпрацювання артилерії ЗСУ по пункту спостереження ЗС РФ на лівому березі Дніпра

Крім того, робить свій внесок і український безпілотник — скидає гранати на бронемашину армії РФ.

Влучання з дрона по бронемашині армії РФ на Херсонщині

Загалом на відео, стверджує автор, кадри влучання в такі цілі:

спостережні пункти — 6 шт. (орієнтовно "мінус" 40 од. ж.с.);

бронемашини піхоти — 1 шт.;

бронетранспортер — 2 шт.

Результати роботи підрозділу "Коршунів" ЗСУ на південному відрізку фронту — біля Антонівського мосту

Зазначається, що Сили оборони завдавали вогневого ураження по противнику в районі Антонівського мосту. Водночас варто наголосити, що волонтерська спільнота DeepState також інформує про успішну роботу ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, у звіті за 9 липня вказується, що ЗС РФ обстрілюють район Дач — місцевість неподалік від Олешок і Антонівського мосту.

Нагадуємо, військовий експерт Ігор Козій у коментарі Фокусу пояснив важливість плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Ідеться про те, що після вдалого форсування Дніпра бійці ЗСУ отримують можливість ускладнити для росіян бої на Запорізькому відрізку фронту. Крім того, під загрозою опиняється окупований Кримський півострів.

Між тим після російського підриву дамби Каховської ГЕС влада РФ і далі не допускає міжнародні організації на місця підтоплення. Члени Міжнародної місії Червоного Хреста запевняли, що "на зв'язку" з Кремлем, але побувати в постраждалій місцевості так і не змогли.