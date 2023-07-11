"Жарко на юге Украины": в Бердянске второй раз за день прогремели взрывы (фото)

В городе ближе к вечеру вновь видно густой черный дым и слышно работу ПВО. Также известно о серии взрывов во временно оккупированном Токмаке.

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Во временно оккупированном Бердянске второй раз за день гремят взрывы. В городе виден густой черный дым. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"16:30. Бердянск. Серия взрывов с детонацией. Сегодня в Бердянске бавовнит по полной. Хорошо", — пишет Андрющенко у себя в Telegram-канале.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя также добавляет, что при попытке российской ПВО "сбить наказание небесное", до тла сгорело поле пшеницы.

"Не остановило хлопок, однако сожгло до основания поле пшеницы. Бердянцы наблюдали, как никто не вызвал МЧС оккупантов и поле превратилось в пепел. Россияне – боги ПВО, но есть нюанс", — сообщает Андрющенко.

По неподтвержденной информации, днем в городе было слышно около шести громких взрывов. Местные жители фиксировали работу систем противовоздушной обороны россиян.

Об информации о новых взрывах в Бердянске, а также Токмаке 11 июля сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Жаркое лето на юге Украины продолжается. Обильно пылает у оккупантов в Бердянске и Токмаке", — написал Федоров у себя в Telegram.

Ранее на берегу Азовского моря около двух часов дня местные жители видели облако густого черного дыма. Информацию о первой серии взрывов в городе подтвердили в Telegram-канале Бердянской городской военной администрации.

"Бердянцы сообщают, что слышали взрыв около 14 часов. Ждем деталей и официального подтверждения от Генштаба", — сообщили в администрации.

Напомним, 11 июля в соцсетях появилась информация о том, что в результате огневого поражения в районе Бердянска был ликвидирован российский генерал-майор Олег Цоков. Военный ВС РФ командовал 144 мотострелковой дивизией 20 общевойсковой армии. 20 сентября 2022 года он уже получал ранение, но выжил. Тогда Цокова смогли спасти, эвакуировав из зоны боевых действий. Позже российские пропагандисты подтвердили гибель военкома в результате удара крылатыми ракетами британского производства Storm Shadow.