Даже после мятежа: компании Пригожина получили контрактов в РФ на миллиард рублей, — росСМИ

Структуры, связанные с главой "ЧВК" Вагнер, поставляют питание многим государственным предприятиям Московской области. Заказчиками выступают больницы, поликлиники, школы, а также детский лагерь "Артек".

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Компании, связанные с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, устроившего неудачный военный мятеж 23-24 июня, продолжили заключать многомиллионные контракты на поставку питания в школах и больницах. Об этом сообщают росСМИ RTVI.

По информации издания, после провалившегося восстания договоры с компаниями Пригожина никто не расторгал. А общая сумма новых контрактов, заключенных после 24 июня, составила более одного миллиарда рублей.

Самый крупный заказ получила компания ООО "Продфутсервис", которой владеет Елена Ляшун. Ранее она была гендиректором "Конкорд плюс", принадлежавшей Евгению Пригожину. Контракт заключили на сумму более 705 млн рублей. Компания будет поставлять питания для муниципальных школ московской области в 2023-2025 году. Заказчиком выступило управление образования администрации подмосковных Мытищ.

Еще пять контрактов на сумму более 82,4 млн рублей структуры Пригожина заключили с несколькими больницами и поликлиниками московского департамента здравоохранения.

Среди других заказчиков — детский лагерь "Артек" и две подмосковные больницы.

В издании отметили, что обратились за комментарием к заказчикам, с которыми структуры Пригожина заключили контракты до неудавшегося военного мятежа. Один из них — лечебно-оздоровительный центр при Министерстве иностранных дел РФ. Там ответили, что не видят оснований для расторжения договора.

РосСМИ также заметили, что в нынешнем году все больше контрактов на поставку питания в школы Подмосковья стали доставаться компаниям, не связанным с Пригожиным. Журналисты подсчитали, что структуры главы ЧВК "Вагнер" проиграли семь из одиннадцати аукционов. При этом год назад те же компании не получили всего шесть контрактов из 38.

Ранее Фокус писал о том, что Евгений Пригожин мог быть серьезно болен, что, по мнению росСМИ привело к военному мятежу ЧВК "Вагнер". Речь идет о раке абдоминальной области. Официально эта информация не подтверждена.

Также Фокус рассказывал о том, что подразделения ЧВК "Вагнер" передали все оружие и боеприпасы, которые получили на время ведения боевых действий в Украине Министерству оборону РФ. Среди вооружения тысячи пушек и бронемашин, некоторые из которых не принимали участие в бою.