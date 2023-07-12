Навіть після заколоту: компанії Пригожина отримали контрактів у РФ на мільярд рублів, — росЗМІ

Структури, пов'язані з главою "ПВК" Вагнер, постачають харчування багатьом державним підприємствам Московської області. Замовниками виступають лікарні, поліклініки, школи, а також дитячий табір "Артек".

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Компанії, пов'язані з главою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, який влаштував невдалий військовий заколот 23-24 червня, продовжили укладати багатомільйонні контракти на постачання харчування у школах і лікарнях. Про це повідомляють росЗМІ RTVI.

За інформацією видання, після проваленого повстання договори з компаніями Пригожина ніхто не розривав. А загальна сума нових контрактів, укладених після 24 червня, становила понад один мільярд рублів.

Найбільше замовлення отримала компанія ТОВ "Продфутсервіс", якою володіє Олена Ляшун. Раніше вона була гендиректором "Конкорд плюс", що належала Євгену Пригожину. Контракт уклали на суму понад 705 млн рублів. Компанія постачатиме харчування для муніципальних шкіл московської області у 2023-2025 році. Замовником виступило управління освіти адміністрації підмосковних Митищ.

Ще п'ять контрактів на суму понад 82,4 млн рублів структури Пригожина уклали з кількома лікарнями і поліклініками московського департаменту охорони здоров'я.

Серед інших замовників — дитячий табір "Артек" і дві підмосковні лікарні.

У виданні зазначили, що звернулися по коментар до замовників, з якими структури Пригожина уклали контракти до невдалого військового заколоту. Один із них — лікувально-оздоровчий центр при Міністерстві закордонних справ РФ. Там відповіли, що не бачать підстав для розірвання договору.

РосЗМІ також помітили, що в нинішньому році дедалі більше контрактів на поставку харчування до шкіл Підмосков'я стали діставатися компаніям, не пов'язаним із Пригожиним. Журналісти підрахували, що структури глави ПВК "Вагнер" програли сім з одинадцяти аукціонів. Водночас рік тому ті самі компанії не отримали всього шість контрактів із 38.

Раніше Фокус писав про те, що Євген Пригожин міг бути серйозно хворий, що, на думку росЗМІ, призвело до військового заколоту ПВК "Вагнер". Йдеться про рак абдомінальної ділянки. Офіційно цієї інформації не підтверджено.

Також Фокус розповідав про те, що підрозділи ПВК "Вагнер" передали всю зброю і боєприпаси, які отримали на час ведення бойових дій в Україні Міністерству оборони РФ. Серед озброєння тисячі гармат і бронемашин, деякі з яких не брали участі в бою.