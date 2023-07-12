"Людина з вирізаним шлунком і кишками": росЗМІ пишуть про смертельну хворобу Пригожина

На думку росЗМІ, проблеми зі здоров'ям глави ПВК "Вагнер" могли стати одним із чинників військового заколоту.

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У глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина може бути діагностовано онкологічне захворювання, яке і могло стати однією з причин військового заколоту наприкінці червня. Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Проект" 12 липня.

Про проблеми зі здоров'ям розповіли два співробітники Євгена Пригожина, які мали змогу спілкуватися з ним останні кілька років. Йдеться про рак абдомінальної ділянки, проте офіційно ця інформація не підтверджена.

"Наразі "процес утворення пухлини начебто зупинено". Через цю хворобу глава ПВК "Вагнер" веде здоровий спосіб життя і дотримується суворої дієти. Один із багаторічних співробітників Пригожина каже, що за останній час лише одного разу бачив, як той дозволив собі випити склянку лимонаду", — ідеться в повідомленні.

До речі, у заміському будинку у глави ПВК "Вагнер" обладнано медичний кабінет з усією необхідною апаратурою, адже він вкрай переймається своїм здоров'ям. Під час військового заколоту силовики прийшли в нерухомість Євгена Пригожина з обшуками і пізніше в мережі з'явилися кадри з тієї самої кімнати.

У глави ПВК "Вагнер" може бути онкологічне захворювання Фото: Telegram

Там стоїть реанімаційне ліжко, апарат для штучної вентиляції легенів і кисневий концентратор.

Також є відомості про те, що Євген Пригожин проходив лікування в елітній клініці "Согаз", яка має зв'язки з донькою Володимира Путіна Марією Воронцовою.

У медичному закладі у нього був статус "супер VIP", судячи з виявленого у списку клієнтів імені Дмитра Ісаковича Гейлера. Під час обшуків у глави ПВК "Вагнер" силовики виявили паспорт на ім'я цієї людини, але з фотографією безпосередньо Євгена Пригожина.

У глави ПВК "Вагнер" може бути онкологічне захворювання Фото: Telegram

"Це людина з вирізаним шлунком і кишками!" — прокоментував військовий заколот один зі знайомих власника приватного формування. Не виключено, що саме проблеми зі здоров'ям могли вплинути на спробу розпочати державний переворот.

Нагадаємо, 11 липня держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що в драмі Володимира Путіна з Євгеном Пригожиним бракує останнього розділу. Найімовірніше, у майбутньому буде продовження історії.