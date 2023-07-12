"Человек с вырезанным желудком и кишками": росСМИ пишут о смертельной болезни Пригожина

По мнению росСМИ, проблемы со здоровьем главы ЧВК "Вагнер" могли стать одним из факторов военного мятежа.

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У главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть диагностировано онкологическое заболевание, которое и могло стать одной из причин военного мятежа в конце июня. Об этом говорится в расследовании российского издания "Проект" 12 июля.

О проблемах со здоровьем рассказали два сотрудника Евгения Пригожина, которые имели возможность общаться с ним последние несколько лет. Речь идет о раке абдоминальной области, однако официально эта информация не подтверждена.

"Сейчас "процесс образования опухоли вроде остановлен". Из-за этой болезни глава ЧВК "Вагнер" ведет здоровый образ жизни и соблюдает строгую диету. Один из многолетних сотрудников Пригожина говорит, что за последнее время лишь однажды видел, как тот позволил себе выпить стакан лимонада", — говорится в сообщении.

К слову, в загородном доме у главы ЧВК "Вагнер" оборудован медицинский кабинет со всей нужной аппаратурой, ведь он крайне переживает о своем здоровье. Во время военного мятежа силовики пришли в недвижимость Евгения Пригожина с обысками и позже в сети появились кадры с той самой комнаты.

У главы ЧВК "Вагнер" может быть онкологическое заболевание Фото: Telegram

Там стоит реанимационная кровать, аппарат для искусственной вентиляции легких, и кислородный концентратор.

Также есть сведения о том, что Евгений Пригожин проходил лечение с элитной клинике "Согаз", которая имеет связи с дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой.

В медицинском учреждении у него был статус "супер VIP", судя по обнаруженному в списке клиентов имени Дмитрия Исааковича Гейлера. При обысках у главы ЧВК "Вагнер" силовики обнаружили паспорт на имя этого человека, но с фотографией непосредственно Евгения Пригожина.

У главы ЧВК "Вагнер" может быть онкологическое заболевание Фото: Telegram

"Это человек с вырезанным желудком и кишками!" — прокомментировал военный мятеж один из знакомых владельца частного формирования. Не исключено, что именно проблемы со здоровьем могли повлиять на попытку начать государственный переворот.

Напомним, 11 июля госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что в драме Владимира Путина с Евгением Пригожиным недостает последней главы. Вероятнее всего, в будущем будет продолжение истории.