"Адреналин хороший": офицер-артиллерист рассказал об успехах украинской САУ "Богдана" (видео)

Установка способна поражать цель на расстоянии примерно 42 км. Кабина "Богданы" — бронированная и надежная, даже в случае подрыва экипаж выживает.

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Украинский военнослужащий 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна (1 ОБрСпП) Дмитрий рассказал, как себя проявила в бою обновленная версия самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" украинского производства. Его комментарий опубликовал 13 июля блогер и военнослужащий Тарас Березовец.

"Когда еще войны не было, как видел, что едет хоть примерно броневик такой, гордость брала за нашу Украину. Именно за оружие, которое производит Украина. О том, чтобы сидеть на "Богдане" и обновленной уже, то, пожалуй, совсем и близко не думал о таком", — поделился Дмитрий.

Офицер отметил, что "Богдана" способна поразить цель на расстоянии примерно 42 километров. Кабина САУ, по его словам, не подходит для дальних переездов, однако безопасна — при подрыве экипаж выживает. Сама кабина бронированная, а сиденья внутри — оборудованы ремнями.

Также Дмитрий подчеркнул, что стрельбы показали эффективность "Богданы" — с установки можно "очень точно" попасть в цель.

"Артиллерия — это поддержка и пехоты. Это их тыл, без которого преимущества в войне никакого не будет", — заявил артиллерист.

Как работает украинская САУ "Богдана" — комментарий военного

Напомним, 7 июля фото работы САУ "Богдана" публиковала 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Военные аналитики оценили обновленную версию гаубицы калибра 155 мм, разработанной украинскими специалистами.

В СМИ передавали, что две из трех обновленных установок работают под Бахмутом. Защитники рассказали, что "Богдана" позволит эффективно уничтожать российских оккупантов.