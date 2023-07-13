"Адреналін хороший": офіцер-артилерист розповів про успіхи української САУ "Богдана" (відео)

Установка здатна уражати ціль на відстані приблизно 42 км. Кабіна "Богдани" — броньована та надійна, навіть у разі підриву екіпаж виживає.

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Український військовослужбовець 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна (1 ОБрСпП) Дмитро розповів, як себе проявила в бою оновлена версія самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана" українського виробництва. Його коментар опублікував 13 липня блогер і військовослужбовець Тарас Березовець.

"Коли ще війни не було, як бачив, що їде хоч приблизно броньовик такий, гордість брала за нашу Україну. Саме за зброю, яку виготовляє Україна. Про те, щоб сидіти на "Богдані" і оновленій вже, то, мабуть, геть і близько не думав про таке", — поділився Дмитро.

Офіцер зазначив, що "Богдана" здатна вразити ціль на відстані приблизно 42 кілометрів. Кабіна САУ, з його слів, не підходить для дальніх переїздів, однак безпечна — при підриві екіпаж виживає. Сама кабіна броньована, а сидіння всередині — обладнані ременями.

Також Дмитро підкреслив, що стрільби показали ефективність "Богдани" — з установки можна "дуже точно" влучити у ціль.

"Артилерія — це підтримка і піхоти. Це їхній тил, без якого переваги у війні ніякої не буде", — заявив артилерист.

Як працює українська САУ "Богдана" - коментар військового

Нагадаємо, 7 липня фото роботи САУ "Богдана" публікувала 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка. Військові аналітики оцінили оновлену версію гаубиці калібру 155 мм, розробленої українськими фахівцями.

У ЗМІ передавали, що дві з трьох оновлених установок працюють під Бахмутом. Захисники розповіли, що "Богдана" дозволить ефективно знищувати російських окупантів.