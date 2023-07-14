Сознательно вернулся с Польши: под Бахмутом погиб защитник из Прикарпатья (фото)

Андрей Вываль из Ивано-Франковской области служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

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На фронте в Бахмутском районе Донецкой области погиб военнослужащий из Ивано-Франковской области Андрей Вываль. Об этом стало известно из страницы Рогатинского городского совета в Facebook 13 июля.

"Война с российскими оккупантами унесла жизнь молодого, энергичного, жизнерадостного 37-летнего мужчины, у которого все еще предстояло… Неумолимая смерть оборвала цвет молодой жизни…" — говорится в публикации.

Защитник служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Был призван в Вооруженные силы летом 2022 года, после того как сознательно бросил работу в Польше и вернулся в Украину.

Жизнь мужчины оборвалась во время выполнения боевого задания под Бахмутом из-за осколка вражеского снаряда.

Андрей Вываль погиб под Бахмутом

Земляки вспоминают Андрея порядочным и добрым человеком. Он был средним сыном из трех детей, работал в разные периоды во Львове и за границей.

"Трудно отдавать себе отчет в каждой потере, еще труднее — понимать, что эта потеря, к сожалению, не последняя. И чем дальше, тем болит все сильнее. Погибают лучшие люди нашей страны, люди, которые стали Героями", — написали в горсовете.

Напомним, что 11 июля стало известно о гибели в бою с российскими оккупантами украинского актера Филиппа Виннера. По словам коллег Филиппа, он с первых дней вторжения защищал Украину в самых горячих точках.

Ранее, 9 июля, Глуховский городской совет сообщил о гибели 31-летнего пограничника Александра Ермоленко с позывным "Водолей". У защитника, награжденного орденом "За мужество", остались жена и трое несовершеннолетних детей.