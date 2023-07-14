Украинцы близки к большему успеху на поле боя, — глава разведцентра Эстонии

ВСУ ищут слабые места для прорыва, а резервы армии РФ исчерпываются. Эстонский полковник считает, что украинцы будут иметь успех на поле боя.

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Глава эстонского разведцентра Сил обороны полковник Марго Гросберг 14 июля на брифинге в Министерстве обороны Эстонии рассказал о тактике ВСУ и успехах на фронте, сообщает ERR.

"Действия украинских войск во время контрнаступления и признаки трудностей российских вооруженных сил свидетельствуют, что в ближайшее время украинские части могут рассчитывать на большой успех на фронте", — считает полковник Марго Гросберг.

По словам главы разведцентра Эстонии, сейчас ВСУ проводят подготовительные наступательные операции, направленные на то, чтобы сковать российские части и найти слабые места для прорыва. С этой целью украинская армия атакует важные транспортные узлы, логистические пункты и центры управления россиян в тылу.

Украинским военным удалось захватить ключевые участки местности к северу и югу от Бахмута, что дает возможность вести артиллерийский обстрел города и контролировать дороги, ведущие к нему. Это затрудняет снабжение российских подразделений.

"Все это говорит о том, что украинцы близки к успеху", — сказал Гросберг.

Также он заметил, что большое влияние оказывает тот факт, что российские войска в районе Бахмута несут потери и не могут быть выведены в резерв. Такая тактика истощения, безусловно, сказывается на их мотивации.

"Все это говорит о том, что резервы Российской Федерации исчерпываются, поскольку подразделения не ротируются. В какой-то момент это должно привести к большему успеху", — констатировал Гросберг.

Напомним, 14 июля полковник Николай Уршаловичу НГУ сообщил об успехах Сил обороны Украины на юге и востоке. По словам офицера, несмотря на значительные потери, которые противник понес вследствие продвижения на обоих участках фронта, он продолжает обстреливать наши войска с помощью артиллерии.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ лишили россиян танка за $3 млн. Оккупанты пытались отбуксировать Т-90, который вышел из строя, в тыл, чтобы ночью починить его, но беспилотники украинских бойцов окончательно добили технику.