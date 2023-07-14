Українці близькі до більшого успіху на полі бою, — голова розвідцентру Естонії

ЗСУ шукають слабкі місця для прориву, а резерви армії РФ вичерпуються. Естонський полковник вважає, що українці матимуть успіх на полі бою.

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Голова естонського розвідцентру Сил оборони полковник Марго Гросберг 14 липня на брифінгу в Міністерстві оборони Естонії розповів про тактику ЗСУ та успіхи на фронті, повідомляє ERR.

"Дії українських військ під час контрнаступу та ознаки труднощів російських збройних сил свідчать, що найближчим часом українські частини можуть розраховувати на великий успіх на фронті", — вважає полковник Марго Гросберг.

За словами голови розвідцентру Естонії, наразі ЗСУ проводять підготовчі наступальні операції, спрямовані на те, щоби скувати російські частини й знайти слабкі місця для прориву. З цією метою українська армія атакує важливі транспортні вузли, логістичні пункти й центри управління росіян в тилу.

Українським військовим вдалося захопити ключові ділянки місцевості на північ і південь від Бахмута, що дає можливість вести артилерійський обстріл міста і контролювати дороги, що ведуть до нього. Це ускладнює постачання російських підрозділів.

"Все це говорить про те, що українці близькі до успіху", — сказав Гросберг.

Також він зауважив, що великий вплив надає той факт, що російські війська в районі Бахмута зазнають втрат і не можуть бути виведені в резерв. Така тактика виснаження, безумовно, позначається на їх мотивації.

"Все це говорить про те, що резерви Російської Федерації вичерпуються, оскільки підрозділи не ротуються. У якийсь момент це має призвести до більшого успіху", – констатував Гросберг.

Нагадаємо, 14 липня полковник Микола Уршаловичу НГУ повідомив про успіхи Сил оборони України на півдні та сході. За словами офіцера, попри значні втрати, яких противник зазнав унаслідок просування на обох ділянках фронту, він продовжує обстрілювати наші війська за допомогою артилерії.

Раніше повідомлялося, що дрони ЗСУ позбавили росіян танка за $3 млн. Окупанти намагалися відбуксирувати Т-90, який вийшов з ладу, у тил, щоб вночі полагодити його, але безпілотники українських бійців остаточно добили техніку.