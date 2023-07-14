"Имейте смелость": в ОП ответили, какую стратегию имеет Украина в войне и какой будет победа
Михаил Подоляк подчеркнул, что способность защитников прорвать оборону ВС РФ зависит от военной поддержки. Он предложил партнерам озвучить другие планы относительно победы Киева, если таковые имеются.
Украина нуждается в военной поддержке для победы. Об этом 14 июля написал в соцсетях советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
"Стратегия Украины относительно победы в войне понятна: максимальная и полноценная военная поддержка Украины дает армии возможность прорвать российскую оборону", — отметил он.
Подоляк убежден, что продвижение Сил обороны на фронте приведет к таким составляющим победы:
- краху усилий ВС РФ на передовой;
- дестабилизации внутри России и смене власти внутри элиты;
- возвращению украинских земель;
- вступлению Украины в НАТО;
- ответственности РФ в виде наказания российских преступников и многолетних компенсаций.
"Если наши партнеры имеют другие планы — какие они? Имейте смелость назвать их публично", — заявил советник главы ОП.
Напомним, также 14 июля глава МИД Дмитрий Кулеба ответил на критику главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса за якобы недостаточную благодарность Украины. Министр напомнил, в стране идет война и оружия будет "недостаточно" до полной победы.
Генерал Александр Тарнавский объяснил, почему украинские войска медленно продвигаются. По его словам, контрнаступление ВСУ осложнило то, что российские оккупанты успели подготовиться. В частности, ВС РФ засеяли минами поля на захваченных территориях.