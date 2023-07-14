"Имейте смелость": в ОП ответили, какую стратегию имеет Украина в войне и какой будет победа

Михаил Подоляк подчеркнул, что способность защитников прорвать оборону ВС РФ зависит от военной поддержки. Он предложил партнерам озвучить другие планы относительно победы Киева, если таковые имеются.

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Украина нуждается в военной поддержке для победы. Об этом 14 июля написал в соцсетях советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Стратегия Украины относительно победы в войне понятна: максимальная и полноценная военная поддержка Украины дает армии возможность прорвать российскую оборону", — отметил он.

Подоляк убежден, что продвижение Сил обороны на фронте приведет к таким составляющим победы:

краху усилий ВС РФ на передовой;

дестабилизации внутри России и смене власти внутри элиты;

возвращению украинских земель;

вступлению Украины в НАТО;

ответственности РФ в виде наказания российских преступников и многолетних компенсаций.

"Если наши партнеры имеют другие планы — какие они? Имейте смелость назвать их публично", — заявил советник главы ОП.

Напомним, также 14 июля глава МИД Дмитрий Кулеба ответил на критику главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса за якобы недостаточную благодарность Украины. Министр напомнил, в стране идет война и оружия будет "недостаточно" до полной победы.

Генерал Александр Тарнавский объяснил, почему украинские войска медленно продвигаются. По его словам, контрнаступление ВСУ осложнило то, что российские оккупанты успели подготовиться. В частности, ВС РФ засеяли минами поля на захваченных территориях.