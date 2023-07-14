"Майте сміливість": в ОП відповіли, яку стратегію має Україна у війні та якою буде перемога

Михайло Подоляк підкреслив, що здатність захисників прорвати оборону ЗС РФ залежить від військової підтримки. Він запропонував партнерам озвучити інші плани стосовно перемоги Києва, якщо такі є.

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Україна потребує військової підтримки для перемоги. Про це 14 липня написав у соцмережах радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Стратегія України щодо перемоги у війні зрозуміла: максимальна та повноцінна військова підтримка України дає армії змогу прорвати російську оборону", — зазначив він.

Подоляк переконаний, що просування Сил оборони на фронті призведе до таких складових перемоги:

краху зусиль ЗС РФ на передовій;

дестабілізації всередині Росії та зміни влади всередині еліти;

поверненню українських земель;

вступу України в НАТО;

відповідальності РФ у вигляді покарання російських злочинців та багаторічних компенсацій.

"Якщо наші партнери мають інші плани — які вони? Майте сміливість назвати їх публічно", — заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, також 14 липня голова МЗС Дмитро Кулеба відповів на критику очільника Міноборони Великої Британії Бену Воллесу за нібито недостатню вдячність України. Міністр нагадав, в країні триває війна і зброї буде "недостатньо" до повної перемоги.

Генерал Олександр Тарнавський пояснив, чому українські війська повільно просуваються. З його слів, контрнаступ ЗСУ ускладнило те, що російські окупанти встигли підготуватися. Зокрема, ЗС РФ засіяли мінами поля на захоплених територіях.