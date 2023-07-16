"Кинжалы", "Искандеры", Х-101: РФ получает западные комплектующие для ракет в обход санкций, — СМИ

По данным немецких СМИ, в списке поставщиков электронных компонентов для российских ракет значатся 16 немецких компаний. Чаще встречаются компоненты, произведенные в США, — в 81% случаев.

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В государство-агрессор продолжаются поставки западных компонентов для изготовления ракет и последующих обстрелов Украины. В обломках боеприпасов находят компоненты американского, японского и немецкого производства. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

Чаще всего встречаются компоненты, произведенные в США — в 81% случаев, следом идет Швейцария (8%), а также Германия и Япония (по 3,5%).

Компоненты производства Германии использовались в крылатых ракетах Х-101, в двух модификациях баллистических "Искандер" и гиперзвуковом "Кинжале".

Советник руководителя ОП Владислав Власюк дал комментарий немецкому изданию. По его словам, основная причина в том, что РФ продолжает действовать в обход западных санкций посредством других стран.

В российских вооружениях использовались компоненты или услуги 16 компаний с немецкой регистрацией. Поставки в РФ идут главным образом через Китай, страны Центральной Азии, Кавказского региона и Турцию. В транзитных странах создаются фиктивные компании и производитель не знает, куда на самом деле поставляются электронные компоненты.

В МИД ФРГ прокомментировали поставки в РФ словами о том, что относятся к таким сообщениям с полной серьезностью, а также отметили, что часть компонентов могла быть поставлена еще до начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что в Воздушных силах рассказали, почему ракеты не сбивают раньше, до того, как они попадают в городскую черту.

Также сообщалось, что, по данным WP, главная проблема, с которой столкнулось контрнаступление Украины, — это минные поля. При этом было получено менее 15% от необходимых систем.