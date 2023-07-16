"Кинджали", "Іскандери", Х-101: РФ отримує західні комплектуючі для ракет в обхід санкцій, — ЗМІ

За даними німецьких ЗМІ, у списку постачальників електронних компонентів для російських ракет значаться 16 німецьких компаній. Частіше трапляються компоненти, вироблені в США, — у 81% випадків.

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До держави-агресора тривають постачання західних компонентів для виготовлення ракет і подальших обстрілів України. В уламках боєприпасів знаходять компоненти американського, японського та німецького виробництва. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на джерела.

Найчастіше зустрічаються компоненти, вироблені в США — у 81% випадків, слідом йде Швейцарія (8%), а також Німеччина і Японія (по 3,5%).

Компоненти виробництва Німеччини використовувалися в крилатих ракетах Х-101, у двох модифікаціях балістичних "Іскандерів" і гіперзвуковому "Кинджалі".

Радник керівника ОП Владислав Власюк дав коментар німецькому виданню. За його словами, основна причина в тому, що РФ продовжує діяти в обхід західних санкцій за допомогою інших країн.

У російських озброєннях використовувалися компоненти або послуги 16 компаній з німецькою реєстрацією. Постачання у РФ йде головним чином через Китай, країни Центральної Азії, Кавказького регіону і Туреччину. У транзитних країнах створюються фіктивні компанії, і виробник не знає, куди насправді поставляються електронні компоненти.

У МЗС ФРН прокоментували постачання у РФ словами про те, що ставляться до таких повідомлень із повною серйозністю, а також зазначили, що частина компонентів могла бути поставлена ще до початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що в Повітряних силах розповіли, чому ракети не збивають раніше, до того, як вони потрапляють у межі міста.

Також повідомлялося, що, за даними WP, головна проблема, з якою зіткнувся контрнаступ України, — це мінні поля. При цьому було отримано менш як 15% від необхідних систем.