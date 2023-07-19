Комментарий Буданова относительно взрывов в оккупированном Крыму является фейковым, — ГУР

В телеграме существует канал, который якобы ведется от имени начальника ГУР. Но на самом деле он не имеет никакого отношения к Кириллу Буданову и украинской разведки.

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Во многих медиа распространялся якобы комментарий начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова относительно взрыва на складе боеприпасов в оккупированном Крыму. Однако он оказался фейковым. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

Ряд украинских телеграм-каналов и медиа распространили новость о "комментарии" Буданова относительно взрывов в оккупированном Крыму. В социальных сетях существует канал "Кирило Буданов Кирилл Буданов", который якобы ведется от имени главы военной разведки. Такая ситуация повторяется уже не впервые, но стоит отметить, что на официальных источниках украинской власти и военных не дублируются на русском.

"Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе. Спасибо украинским патриотам в Крыму за дополнительные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ", — говорилось в сообщении на фейковом аккаунте.

Однако на самом деле он не имеет никакого отношения к офицеру и украинской разведке, сообщил Андрей Юсов. Также в издании предоставили официальные источники Кирилла Буданова"Начальник ГУР МО Украины" и "Главное управление разведки МО Украины". На них нет никаких комментариев относительно взрыва на Старокрымском полигоне.

Напомним, 19 июля оккупанты объявили эвакуацию населения из-за взрывов на Старокрымском полигоне.

Также 19 июля блогер Сергей Стерненко заявил, что если удар по полигону в Крыму наносился Storm Shadow, то следующим может быть мост.