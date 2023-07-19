Коментар Буданова щодо вибухів в окупованому Криму є фейковим, – ГУР

В телеграмі існує канал, який нібито ведеться від імені начальника ГУР. Але насправді він немає жодного стосунку до Кирила Буданова та української розвідки.

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В багатьох медіа поширювався нібито коментар начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова щодо вибуху на складі боєприпасів в окупованому Криму. Проте він виявився фейковим. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в коментарі LIGA.net.

Низка українських телеграм-каналів та медіа розповсюдили новину про "коментар" Буданова щодо вибухів в окупованому Криму. В соціальних мережах існує канал "Кирило Буданов Кирилл Буданов", який нібито ведеться від імені очільника військової розвідки. Така ситуація повторюється вже не вперше, але варто зазначити, що офіційні джерела української влади та військових не дублюються російською.

"Ворог приховує масштаби завданих збитків та кількість втрат у живій силі. Дякую українським патріотам у Криму за додаткові відомості та відео спільної роботи ГУР та ЗСУ", — йшлося у повідомленні на фейковому акаунті.

Проте насправді він не має жодного відношення до офіцера та української розвідки, повідомив Андрій Юсов. Також у виданні надали офіційні джерела Кирила Буданова "Начальник ГУР МО України" та "Головне управління розвідки МО України". На них немає жодних коментарів щодо вибуху на Старокримському полігоні.

Нагадаємо, 19 липня окупанти оголосили евакуацію населення через вибухи на Старокримському полігоні.

Також 19 липня блогер Сергій Стерненко заявив, що якщо удар по полігону в Криму наносився Storm Shadow, то наступним може бути міст.