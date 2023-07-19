"Личное дело": что мотивирует бойцов с оккупированных территорий идти в бой, — NYT

Бойцов ВСУ мотивирует родная земля и родня, которая осталась в оккупации. А также желание отомстить предателям, которые перешли на сторону РФ.

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Украинские военные проводят наступательные действия сразу на нескольких направлениях, чтобы вбить клин на юге страны. Особенно полезными в таких ситуациях являются бойцы, которые родом с временно захваченных территорий. Об этом сообщает The New York Times.

В репортаже журналисты рассказывают об украинском рядовом Евгении, который родом из Бердянска. Для него война является личным делом, потому что он хочет вернуть свой дом.

"Больше всего скучаю по морю", — говорит Евгений в Таврическом.

Те, кого выгнала из родного города оккупация, имеют особую мотивацию, пишут авторы. Бойцы родом из сел и городов захваченных регионов знают местность, что помогает в ориентации на местности. Заместитель командира 36-й бригады морской пехоты полковник Дмитрий говорит, что его семья до сих пор находится под оккупацией в Херсонской области. Его мотивация проста — увидеть родню.

Мотивирует военных родная земля и желание увидеть родных

В интервью солдаты, чьи дома находятся в оккупации сказали, что готовы пешком вернуться в города, из которых они когда-то были вынуждены уйти. Но в этот раз они будут в форме и с оружием в руках.

"Если мне понадобится пять лет, чтобы увидеть свой дом, то хорошо, я никуда не спешу. Я здесь чувствую энергетику земли и знаю каждый кустик на этом участке. Я могу принимать решения быстрее, потому что знаю все реки вокруг: какие летом пересыхают, а какие — нет", — сказал Евгений. Он находится около в 160 км от родного дома.

Некоторые военные говорят о мести предателям, которые выступили на стороне РФ в войне.

Также журналисты рассказали историю хирурга из Мариуполя. 43-летний Леонид ежедневно помогал раненым в больнице пока ее не обстреляли оккупанты. Тогда хирург вышел из оккупированного города в белом халате, который был запятнан кровью. Когда он был уже на свободной территории, то вступил в ряды 36-й бригады морской пехоты.

"Я всегда представляю, что буду ехать в Мариуполь в форме и с оружием. Моя семья увидит, что я боролся за них все это время", — объясняет свою мотивацию Леонид.

Напомним, 17 июля СМИ писали, почему ВСУ изменили подход к наступлению в Донецкой области после неудачных эпизодов тактики "шока".

19 июля бойцы 3-й ОШБр показали штурмовые действия под Бахмутом.