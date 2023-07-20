"Плохая игра": в ВСУ отреагировали на удар "украинского" БПЛА по Крыму и гибель ребенка (видео)

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупреждает, что в условиях войны нужно относиться ко всему с дозой критики, ведь противник хочет дестабилизировать ситуацию.

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Российские оккупационные власти в Крыму заявили о том, что в ночь на 20 июля полуостров был атакован БПЛА, однако украинская сторона этого не подтверждает и призывает не воспринимать все слова противника всерьез. На эту тему в эфире телемарафона поговорила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, прежде всего информацию, которая исходит от российской власти и коллаборантов на оккупированных территориях Украины, следует воспринимать с предосторожностью, ведь противник регулярно вбрасывает провокации.

"Эти сообщения следует воспринимать с определенной дозой критики и критического мышления. Потому что, чтобы оправдать свою агрессию, враг может наращивать информационное давление", — говорится в сообщении.

Также была затронута тема Крымского моста. Оказывается, Российская Федерация все еще не смогла восстановить полноценное движение транспорта по нему и делают видимость того, что все на самом деле идет по плану и повреждения незначительные.

"Но все же они пытаются держать хорошую мину при плохой игре и понемногу запускают легковые автомобили по направлению Крымского моста", —говорится в сообщении.

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Атака на Крым 20 июля: подробности

Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что территория Крымского полуострова была атакована неизвестными БПЛА. Речь идет о поселке Раздольное.

"Повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля сообщалось о том, что на временно оккупированном полуострове горит склад боеприпасов ВС РФ. Произошло это недалеко от села Кринички. После этого оккупанты были вынуждены эвакуировать около 2 тысяч местных жителей.