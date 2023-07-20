"Погана гра": у ЗСУ відреагували на удар "українського" БПЛА по Криму і загибель дитини (відео)

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попереджає, що в умовах війни потрібно ставитися до всього з дозою критики, адже противник хоче дестабілізувати ситуацію.

Related video

Російська окупаційна влада в Криму заявила про те, що в ніч на 20 липня півострів атакували БПЛА, проте українська сторона цього не підтверджує і закликає не сприймати всі слова противника всерйоз. На цю тему в ефірі телемарафону поговорила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, насамперед інформацію, яка виходить від російської влади та колаборантів на окупованих територіях України, слід сприймати з обережністю, адже противник регулярно вкидає провокації.

"Ці повідомлення слід сприймати з певною дозою критики та критичного мислення. Бо, щоб виправдати свою агресію, ворог може нарощувати інформаційний тиск", — ідеться в повідомленні.

Також було порушено тему Кримського мосту. Виявляється, Російська Федерація все ще не спромоглася відновити повноцінний рух транспорту по ньому і роблять видимість того, що все насправді йде за планом і пошкодження незначні.

"Але все ж таки вони намагаються тримати хорошу міну за поганої гри і потроху запускають легкові автомобілі в напрямку Кримського мосту", — йдеться в повідомленні.

Дивитися з: 3:30

Атака на Крим 20 липня: подробиці

Глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі написав, що територію Кримського півострова атакували невідомі БПЛА. Йдеться про селище Роздольне.

"Пошкоджено чотири адміністративні будівлі. На місці працюють профільні служби. На жаль, не обійшлося без жертв — загинула дівчинка-підліток. Висловлюю щирі та глибокі співчуття рідним і близьким", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 липня повідомлялося про те, що на тимчасово окупованому півострові горить склад боєприпасів ЗС РФ . Сталося це недалеко від села Кринички. Після цього окупанти були змушені евакуювати близько 2 тисяч місцевих жителів.